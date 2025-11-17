Curier în Sibiu: „Peste 10% din clienți refuză zilnic plata cu cardul, de frică să nu le furăm datele” / ”Zici că i-a înnebunit Tik-tok-ul!”

De la 1 ianuarie 2023 plata cu cardul este obligatorie în România, prin lege. Obligatorie pentru majoritatea comercianților, inclusiv PFA-uri, care fie trebuie să pună la dispoziția un terminal POS, fie prin alte metode electronice. De partea cealaltă, există numeroși clienți, persoane fizice, care refuză plata cu cardul de teamă să nu le fure cineva datele personale, scrie Turnul Sfatului.

Un curier la o mare companie din România, care zilnic livrează peste o sută de comenzi în zona centrală a Sibiului, spune că se lovește de refuzuri constant la plata cu cardul.

”Dacă e să fac o estimare aș spune că peste zece la sută din clienți refuză plata cu cardul, de frică să nu le furăm datele. Zici că i-a înnebunit Tik-tok-ul! Vor să plătească cash, nu au încredere să folosească POS-ul sau cardul. Și mie mi-ar conveni să plătească toți cu cardul pentru că aș scăpa de grija banilor cash după mine. Eu altă treaba nu am decât să le fur lor datele, când toată ziua am de umblat prin oraș. Păi eu vreau să stau cu buzunarele pline de bani și să am grija lor, sau să stau cu frică că mi-i fură de prin mașina?”, spune curierul pentru Turnul Sfatului.

Bărbatul are livrări zilnice inclusiv în zona Pieței Mari, precum și la angajați din instituții publice din Sibiu, cum ar fi Primăria Sibiu sau Consiliul Județean.

De asemenea, vârsta nu presupune neapărat o mai mare acceptare a plății cu cardul, inclusiv mulți tineri arătându-se reticenți.