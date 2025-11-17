G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Imunizarea anti HPV în țările cu venituri reduse a evitat peste un…

medic, doctor, vaccin hpv, cancer col uterin
Photo 145098146 © Andranik Hakobyan | Dreamstime.com

Imunizarea anti HPV în țările cu venituri reduse a evitat peste un milion de decese ce puteau fi provocate de cancerul de col uterin, conform Alianței pentru Vaccinuri

Articole17 Noi • 28 vizualizări 0 comentarii

Consolidarea campaniilor de vaccinare împotriva virusului papiloma uman (HPV) în ţările cu venituri reduse a contribuit la prevenirea a peste un milion de decese provocate de cancerul de col uterin în ultimii trei ani, a anunţat luni Alianţa pentru Vaccinuri, Gavi, transmite AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Peste un milion de decese cauzate de cancerul de col uterin au fost evitate, iar aproximativ 86 de milioane de fete tinere sunt acum protejate împotriva principalei cauze a acestui cancer, datorită unui efort concertat, de trei ani, condus de Gavi (…) şi ţările cu venituri mici”, a declarat organizaţia într-un comunicat.

Acest anunţ vine în urma relansării de către Gavi a programului de vaccinare împotriva HPV, menit să protejeze milioane de fete tinere împotriva principalei cauze a cancerului de col uterin şi, astfel, să prevină peste un milion de decese.

„Datorită angajamentului excepţional al ţărilor, partenerilor, societăţii civile şi comunităţilor, am atins acest obiectiv înainte de termen”, a declarat dr. Sania Nishtar, preşedinta acestei organizaţii internaţionale, care se bazează pe finanţare publică şi privată pentru a vaccina copiii din cele mai sărace ţări ale lumii.

„Acest efort colectiv contribuie la un progres global major în direcţia eliminării uneia dintre cele mai mortale boli pentru femei”, a subliniat ea, menţionând că şi astăzi ‘la fiecare două minute o femeie moare din cauza cancerului de col uterin’.

Acest tip de cancer afectează mai intens ţările cu venituri mici, deoarece, adesea, acestea nu dispun de servicii de screening şi de acces echitabil la tratament. Aceste ţări au reprezentat 90% din cele 350.000 de decese cauzate de cancerul de col uterin înregistrate în 2022, potrivit Gavi.

Cu toate acestea, vaccinul împotriva HPV, principala cauză a cancerului de col uterin, este foarte eficient, cu o rată de mortalitate de 17,4 la 1.000 de copii vaccinaţi.

Gavi estimează că eforturile sale au prevenit un total de 1,4 milioane de decese.

Având în vedere că peste 50 de ţări au introdus vaccinul cu sprijinul Gavi până la sfârşitul anului 2025, acesta va fi disponibil în state care reprezintă împreună 89% din cazurile de cancer de col uterin la nivel mondial.

Prin reducerea costurilor vaccinurilor şi prin creşterea ofertei prin volume garantate comandate producătorilor, organizaţia a obţinut angajamente din partea acestora de a investi în vaccinuri, al căror preţ în ţările sprijinite de Gavi se situează acum între 2,90 şi 5,18 dolari americani pe doză, comparativ cu 100 de dolari americani sau mai mult în alte părţi.

În 2022, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a recomandat oficial un program de vaccinare împotriva HPV bazat pe o singură doză (faţă de două doze anterior), permiţând astfel vaccinarea unui număr de două ori mai mare de fete cu stocurile existente.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

31 de deţinuţi au murit în Ecuador / Revoltă într-o închisoare

Articole10 Noi • 151 vizualizări
0 comentarii

Camera Deputaților a respins proiectul USR pentru reducerea numărului de viceprimari. Proiectul ar fi dus la scăderea cheltuieilor statului

Articole5 Noi • 972 vizualizări
2 comentarii

Cel puţin 9 decese, 5 persoane dispărute în urma inundaţiilor din centrul Vietnamului / Ploile torenţiale vor continua în următoarele două zile

Articole29 Oct 2025 • 237 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.