G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

31 de deţinuţi au murit în Ecuador / Revoltă într-o închisoare

Sursa foto: Pixabay

31 de deţinuţi au murit în Ecuador / Revoltă într-o închisoare

Articole10 Noi • 116 vizualizări 0 comentarii

O zi de revoltă la o închisoare din sud-vestul Ecuadorului a provocat duminică moartea a cel puţin 31 de deţinuţi, a anunţat agenţia penitenciară a ţării, potrivit Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Douăzeci şi şapte de deţinuţi din oraşul portuar Machala au murit din cauza asfixierii, semnalându-se şi „morţi imediate prin spânzurare”, potrivit unui comunicat publicat pe X de agenţia penitenciară SNAI. Nu au fost furnizate alte detalii despre modul în care au murit deţinuţii.

Mai devreme duminică, SNAI a raportat patru decese în aceeaşi închisoare într-un incident separat, care a fost stăpânit de poliţia tactică. Această revoltă a fost provocată de reorganizarea deţinuţilor într-o nouă unitate de maximă securitate, se arată în comunicat.

În ultimii ani, Ecuadorul s-a confruntat cu o serie de revolte în închisori, care au dus la moartea a sute de deţinuţi. Administraţia preşedintelui Daniel Noboa, care s-a angajat să adopte o poziţie fermă faţă de criminalitate, atribuie violenţa bandelor rivale care se luptă pentru dominare şi control teritorial.

În septembrie, o revoltă provocată de lupte între bande în aceeaşi închisoare s-a soldat cu 14 morţi şi alţi 14 răniţi. Câteva zile mai târziu, alte 17 persoane au fost ucise într-o revoltă din închisoarea din oraşul Esmeraldas, din nordul ţării, aproape de graniţa cu Columbia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cererea de eliberare provizorie din închisoare a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, examinată, luni, de un tribunal din Paris

Articole10 Noi • 143 vizualizări
0 comentarii

Cioban din Alba Iulia, reținut după ce a provocat pagube de peste 67.000 lei: și-a lăsat turma de oi să distrugă un lan de floarea-soarelui

Articole8 Noi • 641 vizualizări
0 comentarii

Cel puţin 9 decese, 5 persoane dispărute în urma inundaţiilor din centrul Vietnamului / Ploile torenţiale vor continua în următoarele două zile

Articole29 Oct • 237 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.