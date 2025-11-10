Cererea de eliberare provizorie din închisoare a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, examinată, luni, de un tribunal din Paris

Cererea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy de a fi eliberat din închisoare, în așteptarea apelului, va fi examinată luni de un tribunal din Paris, la câteva săptămâni după ce acesta a început să ispășească o pedeapsă de cinci ani pentru conspirație în vederea strângerii de fonduri pentru campania electorală din Libia, scrie Reuters.

Fostul președinte conservator, în vârstă de 70 de ani, a fost găsit vinovat de conspirație criminală pentru eforturile depuse de apropiații săi de a obține fonduri pentru campania sa prezidențială din 2007 de la dictatorul Muammar Gaddafi. El a fost achitat de toate celelalte acuzații, inclusiv de corupție și de primirea de finanțare ilegală pentru campanie.

Pedeapsa cu închisoarea a lui Sarkozy a fost pusă în executare imediat din cauza „gravității extraordinare” a infracțiunii, a declarat judecătoarea Nathalie Gavarino în fața instanței. El a fost încarcerat luna trecută la închisoarea La Sante din Paris – o cădere spectaculoasă pentru un om care a condus Franța din 2007 până în 2012.

Sarkozy a negat în mod constant acuzațiile și a făcut apel, declarându-se victimă a răzbunării și a urii. El nu va participa la ședința de judecată, ci va fi reprezentat în curtea de apel de avocați.

Avocatul Christophe Ingrain a declarat după ce Sarkozy a fost încarcerat că clientul său nu îndeplinea niciuna dintre justificările legale pentru „detenția provizorie” și că respectase întotdeauna procedura judiciară.

În dreptul penal francez, aceste justificări includ necesitatea de a preveni continuarea infracțiunii sau de a se asigura că acuzatul rămâne la dispoziția sistemului judiciar.

Dacă instanța va fi de acord să-l elibereze, Sarkozy ar putea fi obligat să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare, să depună o sumă de bani sau să se prezinte periodic la autorități.

Sarkozy s-a confruntat cu mai multe bătălii juridice de la părăsirea funcției. Anul trecut, cea mai înaltă instanță din Franța a confirmat o condamnare pentru corupție și trafic de influență, obligându-l să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare timp de un an, o premieră pentru un fost șef de stat francez.

Tot anul trecut, o curte de apel a confirmat o condamnare separată pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale în cadrul tentativei sale eșuate de realegere în 2012. O hotărâre definitivă a celei mai înalte instanțe din Franța în acest caz este așteptată în această lună.