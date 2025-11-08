Cioban din Alba Iulia, reținut după ce a provocat pagube de peste 67.000 lei: și-a lăsat turma de oi să distrugă un lan de floarea-soarelui

Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să intre pe un teren cultivat cu floarea soarelui. Conform Poliţiei, pagubele provocate de animale sunt de zeci de mii de lei, ciobanul fiind pus sub acuzare pentru infracţiunea de distrugere, transmite News.ro.

Poliţiştii au intervenit după ce, în zilele de 5 şi 6 noiembrie, un cioban a intrat cu o turmă de oi pe o parcelă de teren de pe raza localităţii Ighiu, teren cultivat cu floarea-soarelui.

Ciobanul a fost identificat în persana unui bărbat de 30 de ani din Alba Iulia.

El a fost inculpat pentru distrugere, prejudiciul cauzat de animalele pe care păzea ridicându-se la 67.500 de lei.

Ciobanul a fost reţinut şi şi-a petrecut noaptea de vineri spre sâmbătă în arest.