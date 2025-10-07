Un militar rus, revenit în țară din captivitate, condamnat la 4 ani de închisoare pentru că a acordat un interviu unui jurnalist ucrainean

Un militar rus care s-a întors recent din captivitate şi a acordat un interviu unui jurnalist ucrainean a fost condamnat în Rusia la patru ani de închisoare, scrie BBC.

Tribunalul orăşenesc Moscova l-a condamnat pe Pavel Guguev, care a participat la războiul din Ucraina, la patru ani de închisoare cu executare într-o colonie penală cu regim general şi la 18 luni de libertate restricţionată pentru „cooperare confidenţială cu cetăţeni străini”, potrivit publicaţiei Mediazona (care a fost clasată în Rusia drept „agent străin”).

Guguev a fost anterior condamnat la 12 ani de închisoare cu executare într-o colonie penală de maximă securitate pentru crimă, vătămare corporală şi furt şi a fost trimis la război, după ce a executat zece ani de detenţie. Pe front a fost capturat de ucraineni şi a acordat un interviu jurnalistului ucrainean Dmitro Karpenko, descriind pierderile grele suferite în rândul trupelor ruse. Ulterior, a fost trimis în Rusia în cadrul unui schimb de prizonieri. În momentul în care a ajuns în Rusia, i-a acordat un al doilea interviu lui Karpenko şi a criticat din nou conducerea militară a Rusiei. În iunie anul trecut, a fost arestat şi trimis în arest preventiv.

Între altele, Karpenko a susţinut că foştii prizonieri întorşi din captivitate erau deţinuţi într-o unitate militară din apropierea Moscovei. Publicaţia Holod (inclusă, de asemenea, în Registrul „agenţilor străini”), citând un alt prizonier de război, a scris că Guguev a acordat interviul în timp ce se afla în această unitate militară.