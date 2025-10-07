G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un militar rus, revenit în țară din captivitate, condamnat la 4 ani…

gard, sarma ghimpata, migranti, belarus, rusia, ucraina, polonia, refugiati, inchisoare, penitenciar
Sursa foto: Pixabay

Un militar rus, revenit în țară din captivitate, condamnat la 4 ani de închisoare pentru că a acordat un interviu unui jurnalist ucrainean

Articole7 Oct • 120 vizualizări 0 comentarii

Un militar rus care s-a întors recent din captivitate şi a acordat un interviu unui jurnalist ucrainean a fost condamnat în Rusia la patru ani de închisoare, scrie BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Tribunalul orăşenesc Moscova l-a condamnat pe Pavel Guguev, care a participat la războiul din Ucraina, la patru ani de închisoare cu executare într-o colonie penală cu regim general şi la 18 luni de libertate restricţionată pentru „cooperare confidenţială cu cetăţeni străini”, potrivit publicaţiei Mediazona (care a fost clasată în Rusia drept „agent străin”).

Guguev a fost anterior condamnat la 12 ani de închisoare cu executare într-o colonie penală de maximă securitate pentru crimă, vătămare corporală şi furt şi a fost trimis la război, după ce a executat zece ani de detenţie. Pe front a fost capturat de ucraineni şi a acordat un interviu jurnalistului ucrainean Dmitro Karpenko, descriind pierderile grele suferite în rândul trupelor ruse. Ulterior, a fost trimis în Rusia în cadrul unui schimb de prizonieri. În momentul în care a ajuns în Rusia, i-a acordat un al doilea interviu lui Karpenko şi a criticat din nou conducerea militară a Rusiei. În iunie anul trecut, a fost arestat şi trimis în arest preventiv.

Între altele, Karpenko a susţinut că foştii prizonieri întorşi din captivitate erau deţinuţi într-o unitate militară din apropierea Moscovei. Publicaţia Holod (inclusă, de asemenea, în Registrul „agenţilor străini”), citând un alt prizonier de război, a scris că Guguev a acordat interviul în timp ce se afla în această unitate militară.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Istoricul Armand Goşu, specializat în Rusia: SRI nu are capacitatea să elimine influenţa rusească în România / Nu știm exact ce s-a întâmplat în Moldova, nu ştim dacă în această campanie electorală ruşii nu au sădit teme care creează crize în societate / Putin n-are cum să câștige războiul din Ucraina

Articole5 Oct • 12.872 vizualizări
3 comentarii

Bruce Springsteen îşi înăspreşte tonul împotriva preşedintelui american: „Trump ar trebui să fie aruncat în coşul de gunoi al istoriei”

Articole26 Sep • 981 vizualizări
0 comentarii

Principalii acuzaţi în accidentul de telecabină din 2021 din Italia, soldat cu 14 morți, au scăpat de închisoare

Articole19 Sep 2025 • 619 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.