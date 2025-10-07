G4Media.ro
Doi copii din Austria schimbați după naştere din greșeală de personalul medical…

nou nascuti, bebelusi, maternitate
Sursa foto: Pexels.com

Doi copii din Austria schimbați după naştere din greșeală de personalul medical şi-au cunoscut adevăraţii părinţi după 35 de ani

7 Oct

Doi copii născuţi într-un spital din sudul Austriei, a căror identitate a fost încurcată de personalul medical, şi-au cunoscut adevăraţii părinţi 35 de ani mai târziu, după un test ADN, transmite marţi agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Cele două femei, născute în octombrie 1990 la Graz, s-au întâlnit recent şi şi-au întâlnit părinţii biologici după ce au descoperit că au fost schimbate la naştere, a relatat luni postul de televiziune austriac ORF.

Ambele au fost bebeluşi prematuri şi iniţial au fost ţinute în incubatoare, nu cu mamele lor, potrivit ziarului Kronen Zeitung.

Spitalul a confirmat pentru DPA confuzia şi rezolvarea acesteia. „Regretăm profund că această greşeală s-a produs la momentul respectiv”, a declarat directorul general al spitalului într-un comunicat.

Una dintre femei a aflat cu ani în urmă că nu putea fi copilul biologic al cuplului care a crescut-o, după ce o donare de sânge a dezvăluit o grupă sanguină incompatibilă. În ciuda investigaţiilor spitalului şi a unui apel public din 2016, cealaltă familie nu a putut fi găsită.

A doua femeie a descoperit adevărul în urmă cu doar câteva săptămâni, după ce şi-a aflat propria grupă de sânge în timpul unei sarcini şi a asociat-o cu cazul nerezolvat al schimbului de copii. Apoi a contactat-o pe cealaltă femeie, au făcut amândouă un test ADN şi şi-au cunoscut adevăraţii părinţi.

