LIVE Școli închise pe 8 octombrie în Constanța, Ialomița și Călărași / Propunere a inspectorarului de suspendare a cursurilor și în Capitală / Cod roșu de ploi abundente în București, Ilfov și alte patru județe, începând de marți seara, ora 21.00 – HARTĂ / Cod roșu de inundații în Dobrogea

UPDATE Ora 12.06: Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit Codul roşu de inundaţii pe râurile din din Dobrogea, judeţele Constanţa şi Tulcea, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 24:00, transmite Agerpres.

Totodată, a fost emis un Cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru (judeţele: Harghita, Covasna şi Braşov), Bârsa (judeţul Braşov), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte Ac. Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Harghita, Neamţ şi Bacău), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele: Vrancea şi Galaţi), Bârlad – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea şi Galaţi) şi Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi).

Pentru intervalul 7 octombrie, ora 12:00 – 9 octombrie, ora 12:00, a fost instituit Codul galben pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova şi Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Siret – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Bistriţa (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bârlad (judeţele: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Prut- afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi) şi râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Covasna, Braşov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Suceava – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava), Moldova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău), Jijia – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Sitna (judeţele: Botoşani şi Iaşi).

UPDATE Ora 12.00: Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că situația este monitorizată și toate autoritățile de intervenție au fost instruite să aibă echipele pe teren:

„Suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente care trebuie să aibă intervenții și de prevenție, dar și de intervenție în momentul în care sunt astfel de inundații sau astfel de riscuri la inundații, în momentul de față. (…) Oamenii sunt mobilizați. Am transmis absolut tuturor autorităților, prin aceste comitete, Apele Române, toate autoritățile de intervenție să aibă oamenii pe teren. Sunt sute de oameni în momentul de față mobilizați pe teren cu utilajele aferente. Suntem pregătiți în măsura capacității și echipamentelor pe care le avem.

Sunt monitorizate toate lucrările de infrastructură împotriva inundațiilor în zonele cu risc de inundații, absolut toată lumea care este în zonele respective este sfătuită să nu meargă către zonele de risc, să rămână mai degrabă în afara zonelor sau să rămână în casă, să nu iasă în aceste perioade afară și să urmărească absolut toate alertele, pentru că vom da constant informații. ANM, INHGA, autoritățile din subordinea Mediului vor transmite alerte imediat în momentul în care avem informații”, a declarat Diana Buzoianu.

UPDATE Ora 11.54: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în Capitală, în contextul atenţionărilor meteorologice.

Întrebat de Agerpres dacă are în vedere suspendarea cursurilor din cauza atenţionărilor meteorologice, inspectorul general Florian Lixandru a răspuns: „Da, am transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în Bucureşti pe perioada Codului roşu, către CMBSU (Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă)”.

Ședința CMBSU începe la ora 12.30.

UPDATE Ora 11.52: O decizie cu privire la funcționarea școlilor și grădinițelor din București în timpul codului roșu de ploi torențiale va fi luată în cursul acestei după-amiezi, a declarat pentru Edupedu.ro prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Oficialul a precizat că cel mai probabil decizia va fi comună cu cea a Prefecturii Ilfov, în ceea ce privește funcționarea grădinițelor, școlilor și liceelor în timpul codului roșu de ploi în București și Ilfov anunțat de meteorologi.

UPDATE Ora 11.21: Laurențiu State, prefectul județului Călărași, a declarat, la Digi24, că miercuri vor fi suspendate cursurile în unitățile de învățământ din județ.

UPDATE Ora 11.17: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că a dispus dislocarea unor echipaje din alte județe pentru a merge în zonele vizate de codul roșu, astfel:

de la ISU Suceava și ISU Botoșani 👉🏻 ISU Constanța : 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

de la ISU Alba și ISU Harghita 👉🏻 ISU Călărași: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

de la ISU Cluj și ISU Mureș 👉🏻 ISU Ialomița: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

de la ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara 👉🏻 ISU Giurgiu: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă.

Evoluția situației din teren este și va fi permanent monitorizată de către grupa operativă constituită la nivelul DSU și IGSU, astfel încât gestionarea situațiilor de urgență să fie realizată cu promptitudine.

UPDATE Ora 10.14: Meteorologii au actualizat avertizarea, fiind emis cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabil de marți, 7 septembrie, ora 21:00, până miercuri, 8 septembrie, ora 15:00.

„În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp”, a anunțat ANM.

De asemenea, 15 județe se vor afla sub avertizare cod portocaliu, iar alte sunt vizate de un cod galben.

La nivelul județelor Constanța și Ialomița s-a decis deja închiderea miercuri a tuturor unităților de învățământ.

Știrea inițială: Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă de marți, 7 septembrie, ora 21:00, până miercuri, 8 septembrie, ora 23:00.

În acest interval vor cădea ploi importante cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Recomandările autorităților: