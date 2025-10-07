Petiție ”Fără păcănele la parterul blocurilor” inițiată de organizația Declic pentru un proiect de lege care se apropie de votul final în Parlament

Organizația Declic a lansat petiția ”Fără păcănele la parterul blocurilor” care face apel la deputați să voteze un proiect de lege care interzice ca sălile de jocuri de noroc să fie amplasate la parterul clădirilor de locuințe. Amplasarea lor la scara blocului face ca cetățenii vulnerabili, care vor să renunțe la dependență, să fie expuși constant la iluzia îmbogățirii din jocurile de noroc.

Inițiativa este dezbătută zilele acestea în comisiile de raport și poate ajunge la vot final în Camera Deputaților.

Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul PNL Gigel Știrbu și a trecut deja de Senat în luna iunie.

În cartierele din România, sălile de jocuri de noroc sunt peste tot, uneori cinci-șase pe aceeași stradă. Din cauza lipsei unor reguli clare privind amplasarea lor, sălile de jocuri de noroc au ajuns chiar la parterul blocurilor în care locuim, expunându-i zilnic pe cei care vor să renunțe la tentația de a juca, se arată în petiție.

Sute de mii de români sunt afectați de dependența de jocurile de noroc. Familiile se destramă din cauza datoriilor uriașe, iar mulți ajung la sărăcie. Copiii văd păcănele la tot pasul și, pe măsură ce cresc, mulți cad pradă acestei dependențe, arată Declic.

Petiția Declic:

Alte state europene își protejează cetățenii prin reguli ferme privind modul de amplasare a sălilor de jocuri de noroc. De exemplu, în Franța, cazinourile sunt permise doar în stațiuni turistice și orașe mari, iar în Germania, există un număr limitat de autorizații pe regiune.

Statul român nu trebuie să rămână abonat la banii industriei păcănelelor în timp ce sacrifică bunăstarea și sănătatea cetățenilor. Avem nevoie de reguli clare privind funcționarea acestor spații și de cartiere unde oamenii contează mai mult decât profitul păcănelelor.

Semnează acum petiția și cere-le reprezentanților Camerei Deputaților să voteze legea care interzice ca sălile de jocuri de noroc să fie situate la parterul blocurilor de locuințe. Vocea noastră, a cetățenilor, este mai puternică decât interesele industriei jocurilor de noroc. Trebuie doar să o folosim.