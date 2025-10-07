Conferinţă ştiinţifică, festival şi expoziţie de artă dedicate coexistenţei dintre oameni şi urşi, la Băile Tuşnad

Oraşul Băile Tuşnad găzduieşte, în perioada 21-24 octombrie, pentru al patrulea an consecutiv, o importantă conferinţă internaţională dedicată coexistenţei om-urs, precum şi un festival şi o expoziţie de artă, pe aceeaşi temă, transmite Agerpres.

Evenimentul TusnadEcoBearConf, organizat de Asociaţia Project Bag, reuneşte experţi, cercetători, oficiali publici şi organizaţii din.mai multe ţări europene, precum Norvegia, Slovacia, Austria, România, Franţa, Ucraina, Germania, Turcia, Grecia, care vor dezbate provocările şi soluţiile legate de convieţuirea cu carnivorele mari.

„Asociaţia Project Bag organizează pentru a patra oară Conferinţa TusnadEcoBear, un eveniment de referinţă la nivel internaţional pe tema convieţuirii dintre carnivorele mari şi oameni. La conferinţă vor participa specialişti de renume, reprezentanţi ai instituţiilor publice, cercetători şi organizaţii civile din peste 10 ţări, pentru a găsi împreună soluţii la provocările convieţuirii om-urs”, se arată, marţi, într-un comunicat de presă.

Printre vorbitorii principali se numără specialişti cunoscuţi precum John D. C. Linnell (Norvegia), Cristian-Remus Papp (România), Brady Mattsson (Austria), Klemen Jerina (Slovenia) sau Dimitris Bormpoudakis (Grecia), care vor aborda teme precum impactul schimbărilor climatice, rolul tehnologiei în viitorul convieţuirii sau implicarea comunităţilor în conservarea urşilor.

Programul include sesiuni ştiinţifice, dezbateri, workshopuri şi vizite de teren la Lacul Sfânta Ana şi în Tinovul Mohoş, precum şi o masă rotundă pe tema: „Este posibilă convieţuirea om-urs în contextul actual?”

Un moment special al evenimentului va fi expoziţia şi licitaţia artistică „Art for Coexistence”, unde lucrări inspirate din relaţia om-natură, realizate de artişti români şi maghiari, vor fi scoase la licitaţie online pentru a susţine proiecte viitoare.

„Licitaţia are scopul de a strânge fonduri pentru următoarea ediţie a TusnadEcoBearConf şi pentru activităţi care promovează coexistenţa om-urs. Veniturile vor fi împărţite în mod egal între artişti şi iniţiativele conferinţei, asigurând astfel că arta şi responsabilitatea faţă de mediu merg mână în mână”, au transmis organizatorii.

În paralel, în zilele de 23 şi 24 octombrie, se va desfăşura şi TusnadEcoBearFest – un festival educaţional dedicat copiilor şi familiilor. Evenimentul oferă activităţi interactive, ateliere de creaţie, experimente ştiinţifice şi tururi ghidate, menite să apropie tinerii de natură şi să promoveze o atitudine responsabilă faţă de ursul brun şi habitatul său.

„TusnadEcoBearFest nu este doar un eveniment de familie plin de distracţie, ci şi o ocazie importantă de educaţie şi conştientizare. Organizatorii îşi propun să apropie participanţii de natură, să sublinieze rolul real al ursului brun în ecosistem şi să arate cum putem trăi în armonie cu acesta”, se menţionează în comunicat.

Totodată, se mai arată că, în ultimii patru ani, Băile Tuşnad, cel mai mic oraş din România, a depus eforturi semnificative în domeniul coexistenţei dintre oameni şi urşi, al gestionării conflictelor şi prevenirii pagubelor, iar succesul iniţiativelor se bazează pe implicarea activă a comunităţii locale, colaborarea între instituţii şi aplicarea eficientă a legislaţiei existente.

Drept urmare, Băile Tuşnad a devenit un exemplu internaţional de bune practici în gestionarea conflictelor om-urs, cu incidente tot mai rare în ultimii ani.

„Ca oraş mic, am reuşit să demonstrăm că diferite categorii sociale şi instituţionale pot lucra împreună, pot discuta divergenţele, pot ajunge la compromisuri şi pot accepta idei noi şi specialişti noi, care contribuie la acelaşi scop comun: îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţii locale. (…) Suntem conştienţi că oraşul este situat în mijlocul pădurilor şi nu ne propunem eliminarea completă a urşilor, însă ne-am pregătit să intervenim cât mai eficient şi să reducem la minimum sursele de hrană care îi atrag în zona urbană. Un rol esenţial în acest sens îl are echipa de intervenţie a Primăriei Băile Tuşnad, condusă de primarul Butyka Zsolt, a cărei activitate discretă, de cele mai multe ori pe timpul nopţii, îşi arată efectele vizibile în timpul zilei”, mai transmite sursa citată.

Conferinţa este organizată în cadrul proiectului „Coexistenţa cu urşii – Conservarea are nevoie de Conversaţie!’, finanţat de Uniunea Europeană, şi este implementată cu sprijinul Asociaţiei ProjectBag (Unitatea de Management al Destinaţiei ecoturistice Băile Tuşnad şi Împrejurimi), Primăria Băile Tuşnad, WWF România, WWF Bulgaria, WWF Ungaria, Universitatea BOKU (Austria) şi New Horizons Bulgaria, se menţionează în comunicat.

De asemenea, evenimentul beneficiază de sprijin în cadrul proiectului „TusnadEcoBear: Connect & Conserve’, finanţat de fundaţia Bears in Mind, precum şi în cadrul proiectului „Co-creating coexistence: Advancing policies, practices, and stakeholder engagement for integrating wildlife and livestock into sustainable multi-functional landscapes in Europe”, finanţat de programul Horizon Europe – Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene.

Organizarea acestei conferinţe este susţinută şi de Consiliul Judeţean Harghita, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ciomad-Balványos.