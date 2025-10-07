Daniel Fenechiu: PNL va vota pentru 300 de parlamentari. Susţinem iniţiativa aprobată de români acum 15 ani / Deputaţii USR Cristina Prună şi Claudiu Năsui au anunţat că au redepus la Parlament proiectul de lege care prevede reducerea numărului de parlamentari

PNL susţine reducerea la 300 a numărului de parlamentari, cu respectarea drepturilor minorităţilor, a anunţat, marţi, liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, transmite Agerpres.

„PNL va vota pentru 300 de parlamentari. Este o promisiune electorală care s-a regăsit în ultimele campanii electorale. Deci, Partidul Naţional Liberal susţine un Parlament cu 300 de parlamentari în care însă să-şi găsească locul şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, ca o bună practică în România. Deci, noi susţinem iniţiativa votată de români la referendumul de acum 15 ani, evident cu respectarea drepturilor minorităţilor”, a afirmat Fenechiu, la Parlament.

Potrivit acestuia, premierul Ilie Bolojan le-a transmis parlamentarilor liberali, în şedinţa de grup, că trebuie să fie un proiect care să nu aibă vicii constituţionale.

„Poziţia premierului a fost fermă. Partidul Naţional Liberal susţine reducerea numărului de parlamentari la 300. Nu a fost o noutate, pentru că majoritatea colegilor luasem decizia în şedinţa de grup de ieri. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi luasem această decizie chiar şi fără o instrucţiune centrală. L-am informat pe premier care este decizia noastră. Evident că premierul a fost de acord cu ea”, a adăugat Daniel Fenechiu.

Discuţiile cu prim-ministrul au vizat reprezentarea minorităţilor în Parlament şi forma constituţională a proiectului, a completat el.

„Singurele două lucruri pe care le-am discutat aici au fost legate de ponderea şi reprezentarea minorităţilor şi de faptul că premierul ne-a cerut ca, în ipoteza în care avem idei în raport de expertiza noastră, să încercăm ca proiectul să-l facem de aşa manieră ca să fie un proiect care să treacă, nu să fie un proiect care să sufere de vicii constituţionale şi după aia să zică că românii: iar ne-aţi prostit. Premierul ne-a rugat să facem o treabă serioasă pentru că le-am promis românilor în mod repetat şi e normal să fie aşa, nu e în regulă să facem tăieri de pe peste tot şi noi să rămânem o structură masivă. Asta a spus premierul”, a explicat liderul senatorilor PNL.

În luna mai 2025, deputaţii USR Cristina Prună şi Claudiu Năsui au anunţat că au redepus la Parlament proiectul de lege care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300.

În prezent, numărul parlamentarilor este de 464. Proiectul se află la comisiile de specialitate din Senat.