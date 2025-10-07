Diana Buzoianu: Pădurea Băneasa ar putea fi declarată arie naturală protejată în 2026

Ministra Mediului estimează că hotărârea de guvern pentru ca Pădurea Băneasa să fie declarată arie naturală protejată ar putea fi adoptată anul viitor, după finalizarea studiilor și a parteneriatelor locale. Autoritățile din Ilfov nu au participat la ultima rundă de discuții.

Pădurea Băneasa este una dintre cele mai noi propuneri pentru declararea sa ca arie naturală protejată, iar procedura avansează, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu, într-o declarație de presă la Congresul European al Rangerilor – persoane care au rol executiv în protecția ariilor naturale, păduri și parcuri naționale – eveniment bienal care, în 2025, se desfășoară în România, la Moeciu, Brașov.

„Dacă toți actorii implicați își fac treaba și înțeleg prioritatea, anul viitor ar trebui să avem cu siguranță această zonă protejată”, a declarat ministra, cu referire la Pădurea Băneasa.

Potrivit Dianei Buzoianu, proiectul este în etapa de definire a structurii de administrare și a atribuțiilor instituțiilor implicate. La ultima întâlnire pe tema Băneasa au participat reprezentanți ai Primăriei Sectorului 1, Primăriei Capitalei și ai Ministerului Mediului, însă autoritățile din Ilfov au lipsit, deși anterior își exprimaseră sprijinul public pentru inițiativă.

„Am convenit ca toți acești actori să transmită ce atribuții și responsabilități doresc să aibă în gestionarea parcului, pentru a stabili structura organizatorică. Deocamdată nu am primit răspunsurile de la toți, dar ne așteptăm ca ele să se completeze, pentru că vin din perspective diferite. Dacă apar suprapuneri, vom ajunge la un compromis”, a explicat ministrul.

Buzoianu a precizat că a fost deja identificat instrumentul juridic prin care se va constitui entitatea de administrare a viitorului parc natural. Se are în vedere o structură mixtă, care să implice Sectorul 1, Romsilva, Ministerul Mediului, dar și organizațiile civice.

„Asociația care va gestiona parcul va avea un rol important în educație și promovare. Sectorul 1 va contribui cu resurse, iar Romsilva va asigura paza și monitorizarea respectării regulilor locale”, a adăugat ministrul.

În prezent, asociațiile civice lucrează la studiile științifice necesare pentru ca zona să fie validată de Academia Română, pas esențial în recunoașterea oficială a valorii naturale și sociale a pădurii. După finalizarea studiilor, urmează semnarea parteneriatelor locale și adoptarea hotărârilor de consiliu în fiecare unitate administrativă implicată, înainte ca Hotărârea de Guvern să poată fi emisă.

„Ne dorim ca și reprezentanții din Ilfov să se alăture acestui efort, pentru a asigura protecția completă a Pădurii Băneasa, inclusiv în porțiunea aflată pe teritoriul județului. Totuși, nu vom bloca inițiativa dacă nu există consens total”, a spus Buzoianu.

Până la obținerea statutului oficial, Pădurea Băneasa rămâne singura pădure a Bucureștiului și una dintre cele mai vulnerabile la presiunea urbanizării, după ce dezvoltarea imobiliară Greenfield a obținut de la Romsilva acces rutier pe un drum forestier, în urma unui contract controversat.

A șasea ediție a Congresului European al Rangerilor a început luni în România, la Complexul Cheile Grădiștei din comuna Moieciu, județul Brașov. Evenimentul, organizat o dată la doi ani, reunește peste 260 de rangeri și specialiști în conservare din 33 de țări, între 6 și 10 octombrie 2025.

La congres participă și ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, alături de reprezentanți ai European Ranger Federation (ERF), Asociației Rangerilor din România (ARR), Fundației Conservation Carpathia, precum și numeroși experți în conservare din țară și din străinătate. Tema din 2025 a congresului este considerată una de actualitate, într-un context global legat de pierderea accelerată a biodiversității și de agravarea crizei climatice.

Organizatorii susțin că, pentru atingerea obiectivelor internaționale precum „30×30” – protejarea a 30% din suprafața planetei până în 2030, conform Cadrului global pentru biodiversitate Kunming–Montreal –, este esențială implicarea comunităților locale.