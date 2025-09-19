Protocol între primăria Sectorului 1 şi ONG-uri pentru arii naturale protejate locale, inclusiv pădurea Băneasa

Un protocol pentru identificarea şi managementul terenurilor cu regim de arie naturală protejată, inclusiv pădurea Băneasa, a fost semnat de primarul Sectorului 1, George Tuţă, şi mai multe organizaţii neguvernamentale, transmite Agerpres.

Este vorba despre Asociaţia Parcul Natural Bucureşti, Asociaţia C.S. Nomad Multisport, Fundaţia Centura Verde şi Fundaţia Eco-Civica.

Protocolul este valabil cinci ani şi nu implică obligaţii financiare.

„Protejarea naturii este esenţială pentru comunitatea noastră. Acest protocol înseamnă monitorizarea biodiversităţii, marcarea şi conservarea zonelor verzi, locuri de recreere pentru oameni şi activităţi de educaţie şi voluntariat. Nu presupune costuri şi este deschis tuturor celor care vor să ni se alăture în acest demers pentru Sectorul 1”, a scris primarul George Cristian Tuţă, pe pagina sa de Facebook.

Fondatorul Platformei Civice „Împreună pentru Centura Verde”, Alex Găvan, a precizat că toate pădurile din viitoarea Centură Verde Bucureşti – Ilfov au nevoie de un management integrat şi coerent.

„Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde, prin prevederile pe care le-a introdus în noul Cod Silvic, a realizat protejarea tuturor pădurilor din Ilfov, aproximativ 26.000 de hectare – inclusiv partea Pădurii Băneasa ce ţine de judeţ, prin interzicerea tuturor tăierilor în scop comercial, redându-le astfel funcţia socială şi de protecţie a comunităţilor din vecinătate. Toate aceste păduri reprezintă piatra de temelie a viitoarei Centuri Verzi Bucureşti – Ilfov. Odată cu finalizarea legislaţiei subsecvente, tot conform aceloraşi prevederi, şi partea Pădurii Băneasa ce ţine de Bucureşti va avea acelaşi statut”, a subliniat el pe pagina sa de Facebook.

Asociaţia Parcul Natural Bucureşti a menţionat că protocolul vizează inclusiv implementarea unor măsuri pentru conservarea habitatelor valoroase pentru biodiversitate.

„Protejarea Pădurii Băneasa, parte din Centura Verde Bucureşti – Ilfov, este unul dintre proiectele importante pentru oraş. Această colaborare nu presupune costuri din partea primăriei, aşa cum unii au încercat să manipuleze opinia publică. Studiul de fundamentare pentru declararea ariei naturale protejate a fost deja pregătit de APNB. Nu ne lăsăm intimidaţi de cei care încearcă să blocheze proiectul şi să transforme drumul forestier dintre Greenfield şi Aleea Padina într-o rută pentru autoturismele personale. Avem încredere că politicienii aleşi în Consiliul General şi Ministerul Mediului vor respecta dreptul constituţional al bucureştenilor la un mediu sănătos şi vor opri fragmentarea acestei păduri valoroase”, a scris asociaţia, pe aceeaşi reţea de socializare.

Fundaţia Eco-Civica a transmis că semnarea protocolului de colaborare a reprezentat un al doilea pas pentru protejarea Pădurii Băneasa, „primul pas fiind parcurs prin depunerea documentaţiei ştiinţifice în vederea instituirii ariei protejate”.