EXCLUSIV Război între doi membri USR pe drumul de acces din Pădurea Băneasa: Ministra Mediului, Diana Buzoianu, o adversară a accesului și președintele Federației Greenfield Băneasa, Cătălin Diaconescu, susținător al deshiderii circulației, sunt colegi în filiala Sector 6

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, o adeversară a accesului în Pădurea Băneasa, este membră a organizației USR Sector 6, alături de Cătălin Diaconescu, președintele Federației Greenfield Băneasa, organizație care a semnat, în martie, un contract confidențial cu Romsilva pentru a deschide circulației auto cel puțin un drum forestier prin Pădurea Băneasa, au confirmat pentru G4Media.ro multiple surse. Alin Stoica, liderul USR Sector 6, și fost prefect al Capitalei, a confirmat pentru G4Media.ro apartenența lor la organizație.

Anterior semnării contractului sau după, Stoica nu a putut preciza de când sunt aceștia membri USR Sector 6, dar accentuează că în opinia sa „este o chestiune normală” ca doi oameni cu două perspective diferite să fie parte din același partid. „Un om care se întâmplă să fie și membru USR are o părere diferită de poziția pe care USR o adoptă în acest caz”, a spus el despre Cătălin Diaconescu, președintele organizației Greenfield, care a semnat în această calitate, și nu de reprezentant al USR, ca Romsilva să ofere liberă trecere prin pădure pentru autoturisme personale.

Întrebat dacă ministra poate avea un demers corect până la capăt fiind membră de partid și colegă cu președintele Federației Greenfield, Stoica a insistat că acesta din urmă nu are nicio funcție și nu poate influența deciziile partidului, „darămite ale unui ministru”. „La sectorul 6 sunt 450 de membri cu drept de vot, la nivel național sunt zeci de mii de membri, nu poate influența decizia USR darămite a unui ministru. Este nerezonabil să credem că un membru simplu care nu are funcție poate influența decizia”, a spus Stoica pentru G4Media.

„El nu este reprezentant USR”, a insistat liderul USR Sector 6, el (Cătălin Diaconescu – n.red) este membru, el nu înseamnă că reprezintă într-un fel USR, reprezentarea USR este dată de organele de conducere statutare, eu sunt președintele USR Sector 6, Vlad Vloiculescu este USR București, Fritz șamd, noi suntem reprezentanții USR. Dl. Diaconescu nu reprezintă USR este membru simplu.”

„Fiecare om este liber să-și exprime punctul de vedere în calitatea lui de locuitor al cartierului Greenfield și nu este poziția USR aici, dacă USR va avea o poziție diferită și ministrul mediului a conturat o poziție diferită, o să fie altă poziție, nu văd aici nicio problemă pentru că nu este vorba de o contradicție internă în USR ci între două interese: ale locuitorilor din Greenfield și de a proteja mediul.”, a insistat Stoica.

Întrebat care este poziția USR Sector 6 privind accesul prin Pădurea Băneasa, Stoica a spus că filiala nu are una, pădurea nefiind în sectorul său, iar deciziile legate de protecția mediului rămân sub responsabilitatea Ministerului Mediului.

Nici Vlad Voiculescu, președintele USR București, nu vede o problemă în prezența celor doi în aceeași organzație. El spune că „implicarea civică și profesională în organizații de cartier” este compatibilă cu apartenența la USR atâta timp cât nu există un conflict direct de interese, activitatea este transparentă și se desfășoară în beneficiul comunității: „În cazul Federației Greenfield, faptul că aceasta are un contract cu o instituție subordonată Ministerului Mediului nu generează automat o incompatibilitate. Important este ca toate deciziile luate, atât la nivelul Federației, cât și la nivelul instituției publice, să fie conforme legii, transparente și să nu existe beneficii personale sau abuz de poziție” – Voiculescu.

Printr-un mesaj scris, președintele USR București a transmis că apartenența la aceeași organizație civică nu afectează independența decizională a unui ministru și că implicarea în structuri civice și politice este, de fapt, o expresie a democrației și o legătură între comunitate și autorități.

„Resping ideea că apartenența la aceeași organizație civică ar putea afecta independența decizională a unui ministru sau a unui reprezentant al cetățenilor. Din contră, credem că implicarea în structuri civice este o expresie a democrației și o punte de legătură între comunitate și autorități. Implicarea politică e de asemenea ceva lăudabil.”, a menționat el, adăugând că „nu e loc de speculații sau insinuări.”

Ce răspunde ministra mediului

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat, în scris, după ce i s-a cerut să explice cum pot avea cetățenii încredere în onestitatea sa privind o decizie asupra accesului auto din Pădurea Băneasa, în condițiile în care face parte din aceeași organizație USR cu Cătălin Diaconescu, președintele Federației Greenfield, și nu se delimitează de acesta.

„Dacă încercați să scoateți un articol legând de mine părerile unui membru din 20.000 din USR, cred că e o manipulare de doi lei și sunt convinsă că veți mai găsi și alți membri care nu au aceleași păreri cu mine și pe alte subiecte, din care puteți scoate o întreagă serie jurnalistică”, a declarat Buzoianu.

Ministra a precizat că delimitarea sa de pozițiile Federației Greenfield este deja vizibilă „prin toate declarațiile publice și prin demersurile concrete pentru declararea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată”.

Președintele Federației Greenfield Băneasa, Cătălin Diaconescu, a nu a oferit G4Media o declarație în acest caz.

Pe 26 august 2025, 40 de organizații neguvernamentale și grupuri civice au transmis o scrisoare deschisă ministrei Mediului, Diana Buzoianu, și altor autorități responsabile, prin care li s-a solicitat stoparea urgentă a deschiderii drumurilor forestiere pentru circulația auto în Pădurea Băneasa.

Dintre toate solicitările adresate – printre care convocarea conducerii Romsilva, denunțarea contractului șamd – ministra mediului s-a pronunțat în favoarea declarării ca arie naturală protejată a Pădurii Băneasa, proces care ar putea dura ani de zile, fără ca traficul auto prin pădure să fie închis, după cum spun organizațiile de mediu. Accesul pe drumul forestier din Pădurea Băneasa a fost deschis printr-un gest unilateral de Federația Greenfield la începutul lunii septembrie.

Două ONG-uri, reacții față de calitatea de membri USR a celor doi actori importanți la Pădurea Băneasa

Într-o declarație pentru G4Media, Dan Bărbulescu, președintele Asociației Parcul Natural București (APNB), a salutat declarațiile publice anterioare ale ministrei Mediului, Diana Buzoianu, în sprijinul protejării integrale a Pădurii Băneasa și în favoarea stopării circulației auto pe drumurile forestiere, precizând însă că „realitatea din teren nu s-a schimbat”.

„Declarațiile doamnei ministru au exprimat clar poziția pentru protejarea Pădurii Băneasa în totalitatea ei. Însă, în momentul de față, încă se circulă cu mașina personală pe drumul forestier dintre Greenfield și Aleea Padina. Așteptăm ca aceste declarații să fie dublate de acțiuni pe măsură, prin intermediul aparatului administrativ pe care Ministra Mediului îl are în subordine și coordonare, așa cum am cerut alături de APNB și alte 40 de ONG-uri printr-o scrisoare deschisă”, a spus Bărbulescu.

El a menționat și suspiciuni legate de poziția unor consilieri generali ai USR București, despre care afirmă că s-ar opune înființării unei arii naturale protejate în Sectorul 1, pe domeniul public al Pădurii Băneasa, ceea ce ar susține indirect deschiderea drumului forestier dinspre Greenfield spre Aleea Padina.

„Există unele suspiciuni că în CGMB membrii USR Bucuresti sunt cei care se opun proiectului pentru înființare unei arii naturale protejate pe domeniul public al Pădurii Băneasa din Sectorul 1. Aceasta atitudine susține indirect deschiderea drumului forestier dinspre Greenfield spre Aleea Padina. Avem încredere în verticalitatea doamnei ministru și în capacitatea domniei sale de a acționa ca un protector al dreptului constituțional al tuturor bucureștenilor la un mediu curat, protejând Pădurea Băneasa și stopând fragmentarea suplimentară a acesteia”, a adăugat Bărbulescu.

Ciprian Gălușcă (Fundația Centura Verde): „Analizăm acțiunile ministrei, nu declarațiile”

Ciprian Gălușcă, director executiv al Fundației Centura Verde, a transmis că ONG-urile vor evalua mandatul ministrei Mediului, Diana Buzoianu, prin prisma rezultatelor concrete, nu a declarațiilor.

„În ceea ce privește încrederea în ministra Mediului, analizăm acțiunile și rezultatele sale, nu declarațiile. Pentru noi, cel mai important rămâne ca ministerul să acționeze transparent și în interesul cetățenilor, punând pe primul loc protecția mediului și dreptul tuturor bucureștenilor la acces în natură”, a afirmat Gălușcă.

În opinia sa, orice relație politică sau profesională între ministra Mediului și reprezentanții Greenfield trebuie să fie orientată „exclusiv” către găsirea unor soluții legale și corecte pentru comunitate, „nu către menținerea unui sistem de peaj în Pădurea Băneasa”.

Diana Buzoianu este la primul mandat la Ministerului Mediului, începând din iunie, de la învestirea Cabinetului Bolojan, după negocieri politice între partidele de la guvernare. Ea este deputat USR de București și a fost membru al Comisiei de mediu din Camera Deputaților. Buzoianu l-a urmat în funcție pe ministrul PNL Mircea Fechet care s-a exprimat ferm împotriva deschiderii auto a drumului forestier prin Pădurea Băneasa.

Cătălin Diaconescu este președintele Federației Greenfield Băneasa, organizație care reprezintă locuitori ai ansamblului din Greenfield. Organizația, alături de încă o asociație care poartă numele dezvoltatorului Impact, a semnat în martie 2025 un contract de peaj, confidențial, cu Romsilva pentru a amenaja și a utiliza auto un drum forestier cu barieră prin Pădurea Băneasa pe o perioadă de 5 ani. În 2005, ansamblul Greenfield a fost avizat cu trei căi de acces, una din Aleea Teișani – singura funcțională în prezent, și alte două drumuri în Șoseaua de centrură, nerealizare.

Printr-o decizie unilaterală, drumul forestier a fost deschis la începutul lunii septembrie. Drumul este accesat de cei care au plătit o taxă la federație, iar numerele sunt recunocute prin sistem LPR. Este deschis de luni până vineri, în intervalele: 07:00–10:00 și 15:00–18:00, iar în weekend este închis. Un panou Romsilva – instituția care a amenajat drumul forestier – informează că instituția nu-și asumă eventuale accidente.