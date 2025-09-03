Federația Greenfield a deschis traficul auto prin Pădurea Băneasa, printr-un gest unilateral, „în calitate de beneficiar al contractului cu Romsilva” / Filmări cu mașini – martori / Surse: Romsilva cedează în folosință trei drumuri, nu doar unul singur

Federația Greenfield și-a asumat public deschiderea traficului auto pe drumul forestier „Padina” din Pădurea Băneasa, precizând că această hotărâre reprezintă o decizie de oportunitate, luată în calitate de beneficiar al contractului semnat cu Romsilva. Într-un punct de vedere transmis G4Media, legat de probele video de tranzitare a drumului, Federația a prezentat deschiderea ca pe o alegere proprie, după ce, juridic, contractul de peaj cu Romsilva a fost obiectul unei decizii în instanță în data de 13 august.

„Pentru corecta informare și pentru a evita speculațiile, decizia privind oportunitatea deschiderii drumului forestier aparține exclusiv Federației Greenfield Băneasa, în calitate de beneficiar, conform contractului legal semnat cu Romsilva.”, spune Federația punctual.

Potrivit poziției oficiale comunicate G4Media, organizația invocă decizia Tribunalul București „care a respins cererea formulată de organizațiile Eco-Civica și Agent Green privind suspendarea contractului de peaj pentru utilizarea, în regim privat, a drumului forestier Padina din Pădurea Băneasa”. „Decizia instanței confirmă legalitatea deplină a contractului nostru cu Romsilva”, mai spune federația.

„Așteptăm, desigur, soluția finală privind redeschiderea drumului Vadul Moldovei, însă până atunci, dreptul nostru la o viață normală nu poate fi îngrădit.”, mai spune Federația, care rezumă care sunt obligațiile privind utilizarea și ce beneficii aduce drumul prin pădure.

De cealaltă parte, Romsilva a precizat pentru România Curată că, până la acest moment, accesul auto pe drumul forestier respectiv nu a fost permis.

Reacția Federației Greenfield vine la două zile după ce imagini video cu mașini care circulă pe drumul forestier au fost postate online, unele transmise redacției G4Media. Oamenii și-au exprimat îngrijorarea privind utilizarea drumului în condițiile în care nu a existat un anunț oficial, neclarități asupra dreptului de a decide deschiderea, timp în care opinia publică așteaptă un punct de vedere din partea ministrului Mediului.

Imagini remise G4Media cu utilizarea drumului, realizate de martori la ora 9.00 marți, 2 septembrie.

Contractul Romsilva semnat de Federația Greenfield și Asociația Impact pentru Viitor – document

Surse care au analizat contractul Romsilva cu Greenfield, prezentat obligatoriu în instanță, dar menținut confidențial pentru public, au transmis G4Media, sub protecția anonimatului, mai multe informații din document. Potrivit lor, Romsilva cedează în folosință trei drumuri, nu doar unul singur.

Potrivit surselor, contractul arată că o altă semnatară este Asociația Impact pentru Viitor care are sediul chiar în clădirea dezvoltatorului și a fost înființată în perioada în care se desfășurau demersurile de preluare a drumurilor forestiere. Aceasta, împreună cu Fundația Greenfield, a contribuit financiar la contract: Impact cu 90.000 de euro și Greenfield cu 10.000 de euro, care arată o disproporție a investiției.

Elemente cheie observate în document:

Implicarea dezvoltatorului. Asociația Impact are sediul la dezvoltator și contribuie cu 90.000 euro, în timp ce Fundația Greenfield cu 10.000 euro, ceea ce sugerează că dezvoltatorul este direct interesat în acest demers.

Costuri și beneficii. Beneficiile nu sunt considerate semnificative, deoarece doar refacerea drumului predat prin contract a costat 60.000 euro.

Legalitatea contractului. Justificarea legală invocă articole din Codul Silvic care, potrivit analizei, nu permit deschiderea circulației publice pe drumuri forestiere. Art. 58 și Art. 113 alin. (2) se referă strict la scopuri recreative sau de utilitate forestieră, nu la trafic public pentru cartiere rezidențiale

Obiectul contractului. Contractul privește 3 drumuri forestiere, nu doar unul.

Asociația Impact pentru Viitor. A fost înființată exact în perioada derulării acestor demersuri (3 februarie 2025). Are același nume, sediu și legături directe cu dezvoltatorul.

Probleme practice și de siguranță. Nu există garanții privind intervalele de circulație, circulația fiind deja haotică. Drumurile sunt înguste (3,5 m), iar în caz de furtuni arborii căzuți pot bloca accesul, generând pericole.