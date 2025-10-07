G4Media.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a participat la sărbătorirea hramului Bisericii Palatului Cotroceni

Nicușor Dan summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Preşedintele Nicuşor Dan a participat la sărbătorirea hramului Bisericii Palatului Cotroceni

Biserica Palatului Cotroceni şi-a sărbătorit, marţi, hramul – Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah, la eveniment participând şi preşedintele Nicuşor Dan, transmite Agerpres.

Şeful statului i-a felicitat pe preoţii slujitori şi pe oamenii care aleg să facă parte din comunitatea parohială şi a promis că va mai participa la slujbele oficiate aici, a informat Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

„Pentru locul ăsta, care are o istorie destul de tumultoasă, vreau să felicit pe toţi cei care au contribuit la a-l face un loc de care să ne mândrim. Apoi, pentru toţi oamenii care obişnuiesc să vină aici, la Biserica din Ansamblul Cotroceni, un mesaj de deschidere din partea noastră. Ne bucurăm că alegeţi să veniţi aici, pentru că vrem să transmitem că e un loc pentru oameni, pentru bucureşteni nu e aşa ceva care se uită de sus la oameni. Ne bucurăm să vă avem şi o să ne mai întâlnim aici”, a spus preşedintele, potrivit sursei citate.

Delegatul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, la eveniment, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieşteanul a subliniat că este o mare binecuvântare pentru orice instituţie să aibă un paraclis unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie.

„Este o mare bucurie de fiecare dată când sărbătorim un hram, pentru că biserica sărbătorită reprezintă inima unei comunităţi şi de obicei suntem obişnuiţi cu hramurile de la mănăstiri şi de la biserici. Însă este o mare binecuvântare pentru o instituţie, cum este cea de importanţă crucială a Preşedinţiei României, pentru spitale, pentru şcoli, pentru alte instituţii care au privilegiul de a avea o biserică sau un paraclis în cadrul lor şi unde se săvârşeşte Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie cerând de la Dumnezeu înţelepciune, răbdare, mult discernământ pentru a fi luate cele mai bune şi temeinice decizii în favoarea comunităţii respective”, a transmis PS Varlaam.

La finalul slujbei, au fost oferite mai multe distincţii din partea Patriarhului Daniel pentru reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale.

