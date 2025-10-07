Cercetătorul american Fred Ramsdell a aflat că a câștigat premiul Nobel în timp ce se afla într-o vacanță de detoxifiere digitală în munții Montana

Aflat într-o vacanță de detoxifiere digitală în vestul SUA, omul de știință Fred Ramsdell a fost surprins când soția sa a scos un țipăt. S-a temut că ea a văzut un urs grizzly, dar a descoperit o surpriză mult mai plăcută: câștigase premiul Nobel pentru medicină, scrie The Guardian.

Comitetul Nobel nu a reușit să ia legătura cu imunologul, al cărui telefon era în modul avion, deoarece se afla într-o excursie de drumeții și camping, dar în cele din urmă a reușit să contacteze cuplul marți dimineața devreme, ora Suediei.

„Ei se aflau încă în sălbăticie și acolo sunt mulți urși grizzly, așa că el s-a îngrijorat destul de tare când ea a țipat”, a spus Thomas Perlmann, secretarul general al comitetului Nobel. „Din fericire, era vorba despre premiul Nobel. El a fost foarte fericit și încântat și nu se aștepta deloc la acest premiu.”

Perlmann a spus că Ramsdell și soția sa, Laura O’Neill, se întorceau la hotel când s-au oprit să repare ceva la mașină. În acel moment, soția lui Ramsdell și-a pornit telefonul mobil și a văzut zeci de mesaje de felicitare.

În cadrul unui interviu acordat New York Times dintr-un hotel din Montana, marți seara, Ramsdell a declarat că „cu siguranță nu se aștepta să câștige premiul Nobel”. Cuplul se afla într-o călătorie de trei săptămâni pentru a traversa lanțurile muntoase din Idaho, Wyoming și Montana. „Nu mi-a trecut niciodată prin minte”, a spus el.

Ramsdell a împărțit prestigiosul premiu din 2025 cu Mary Brunkow de la Institutul de Biologie Sistemică din Seattle și Shimon Sakaguchi de la Universitatea Osaka din Japonia pentru descoperirile lor legate de funcționarea sistemului imunitar. Ei vor primi un premiu de 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1 milion de euro).

Premiul celebrează o descoperire fundamentală legată de celulele T, un element important al sistemului imunitar. Celulele T sunt un tip de celule albe din sânge, produse în măduva osoasă, care ajută la identificarea microbilor invadatori și la distrugerea celulelor infectate sau canceroase. Ele sunt adesea denumite „agenți de securitate”.

La momentul anunțului inițial, luni, Perlmann a dezvăluit că a reușit să ia legătura doar cu Sakaguchi. „Avem numerele lor de telefon, dar probabil că au telefoanele în modul silențios”, a spus el. Brunkow a fost contactat ulterior, dar Ramsdell, în vârstă de 64 de ani, a rămas de negăsit.

Un purtător de cuvânt al laboratorului lui Ramsdell din San Francisco, Sonoma Biotherapeutics, a declarat mai târziu luni că acesta „trăiește (în prezent) cea mai bună viață” și că „nu este conectat la rețea”.

Între timp, Jeffrey Bluestone, un prieten al lui Ramsdell și cofondator al laboratorului, a spus că „a încercat să ia legătura cu el”, dar a crezut că „probabil este plecat într-o excursie cu rucsacul”.

Contactarea laureaților premiului Nobel din întreaga lume a fost o frustrare continuă.

Muzicianul Bob Dylan a ignorat premiul Nobel pentru literatură din 2016 timp de câteva zile, în timp ce premiul pentru medicină din 2011 a fost anunțat doar pentru a se constata că unul dintre câștigători murise cu câteva zile înainte.

În 2020, comitetul Nobel a avut dificultăți similare cu câștigătorii premiului pentru economie. Când telefonul lui Bob Wilson a sunat la Stanford în mijlocul nopții, el l-a deconectat, așa că comitetul a trebuit să o sune pe soția lui.

Când comitetul nu a reușit să ia legătura nici cu colegul său laureat Paul Milgrom, Wilson a trebuit să meargă să-l trezească. Imaginile de pe camera de securitate a lui Milgrom au surprins momentul în care i s-a spus că a câștigat premiul Nobel, la care el a răspuns: „Da, am câștigat? Uau.”