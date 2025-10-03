Premierul Bolojan, conferință de presă la ora 14.00 la 100 de zile de la preluarea guvernării

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan va susține, vineri de la ora 14.00, o conferință de presă la 100 de zile de la preluarea guvernării, a anunțul Biroul de presă al Guvernului. G4Media va transmite LIVE conferința de presă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Principalul obiectiv al Guvernului Bolojan pentru acest an este reducerea deficitului bugetar uriaș lăsat de fosta guvernare Ciolacu-Ciucă. Primele măsuri adoptate de Guvernul Bolojan format de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR au fost cuprinse în pachetul 1 de reforme, intrat în vigoare de la 1 august.

Măsurile din primul pachet fiscal

Stabilirea a două cote de TVA. Cea generală crește de la 19% la 21% și va exista și o cotă redusă de 11% pentru câteva categorii, precum: medicamente, alimente, animale și păsări vii din specii domestice, alimentarea cu apă şi canalizarea, livrarea apei pentru irigaţii în agricultură, livrarea de îngrăşăminte şi pesticide, prestări de servicii în producţia agricolă, livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente, grădini zoologice şi botanice, livrarea de lemn de foc, livrarea de energie termică în sezonul rece, livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, cazarea în cadrul sectorului hotelier, serviciile de restaurant şi de catering.

Se introduce plata contribuției la sănătate (CASS) de 10% pentru suma din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei. Se elimină și din categoriile de persoane exceptate de la plată și se introduce pentru acestea o contribuție de 2.430 de lei pentru asigurare voluntară. Printre persoanele vizate sunt coasigurații, soț/soție/părinte care nu realizează venituri.

Va fi majorat impozitul pentru bănci, iar impozitul pe dividende crește de la 10% la 16%.

Cresc accizele pentru alcool și băuturi alcoolice, băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat peste un anumit prag, la benzină și motorină.

Impozitul pe veniturile din jocuri de noroc de până la 10.000 de lei crește de la 3% la 4%, iar pentru sumele peste acest prag impozitul este mai mare. Impozitul pentru operatori se majorează de la 21% la 30% și crește taxa pe aparat.

Pachetul 2 de măsuri, în așteptarea deciziei CCR

Al doilea pachet de măsuri fiscale cuprinde reforma pensiilor magistraților, reforma în sănătate, creșterea impozitelor pe locuință, mașină, capitalul social la firme, dar și alte măsuri pentru a aduce bani la buget. Măsurile din acest pachet nu au intrat în vigoare, pentru că au fost contestate la Curtea Constituțională, care a amânat decizia pe 4 din cele 5 legi pentru 8 octombrie.

Divergențe în coaliție pe pachetul 3 de reforme

Guvernul pregătește și al treilea pachet de măsuri, pentru care însă partidele din coaliție nu au reușit încă să ajungă la un acord. Principala reformă pe care se caută consensul este cea din administrația publică locală. Premierul Bolojan susține concedierea a 13.000 de angajați la nivel național din administrația locală, în timp ce PSD se opune și susține o reducere de cheltuieli din alte surse.

Tot în pachetul 3 ar putea să fie incluse și reforma administrației publice centrale sau creșterea vârstei de pensionare și pentru alte categorii care în prezent se pot pensiona înainte de vârsta standard de 65 de ani.