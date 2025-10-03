G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Premierul Bolojan, conferință de presă la ora 14.00 la 100 de zile…

Ilie Bolojan conferinta de presa reforma administratiei
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Bolojan, conferință de presă la ora 14.00 la 100 de zile de la preluarea guvernării

Articole3 Oct • 185 vizualizări 1 comentariu

Premierul Ilie Bolojan va susține, vineri de la ora 14.00, o conferință de presă la 100 de zile de la preluarea guvernării, a anunțul Biroul de presă al Guvernului. G4Media va transmite LIVE conferința de presă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Principalul obiectiv al Guvernului Bolojan pentru acest an este reducerea deficitului bugetar uriaș lăsat de fosta guvernare Ciolacu-Ciucă. Primele măsuri adoptate de Guvernul Bolojan format de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR au fost cuprinse în pachetul 1 de reforme, intrat în vigoare de la 1 august.

Măsurile din primul pachet fiscal

Stabilirea a două cote de TVA. Cea generală crește de la 19% la 21% și va exista și o cotă redusă de 11% pentru câteva categorii, precum: medicamente, alimente, animale și păsări vii din specii domestice, alimentarea cu apă şi canalizarea, livrarea apei pentru irigaţii în agricultură, livrarea de îngrăşăminte şi pesticide, prestări de servicii în producţia agricolă, livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente, grădini zoologice şi botanice, livrarea de lemn de foc, livrarea de energie termică în sezonul rece, livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, cazarea în cadrul sectorului hotelier, serviciile de restaurant şi de catering.

Cresc accizele pentru alcool și băuturi alcoolice, băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat peste un anumit prag, la benzină și motorină.

Impozitul pe veniturile din jocuri de noroc de până la 10.000 de lei crește de la 3% la 4%, iar pentru sumele peste acest prag impozitul este mai mare. Impozitul pentru operatori se majorează de la 21% la 30% și crește taxa pe aparat.

Pachetul 2 de măsuri, în așteptarea deciziei CCR

Al doilea pachet de măsuri fiscale cuprinde reforma pensiilor magistraților, reforma în sănătate, creșterea impozitelor pe locuință, mașină, capitalul social la firme, dar și alte măsuri pentru a aduce bani la buget. Măsurile din acest pachet nu au intrat în vigoare, pentru că au fost contestate la Curtea Constituțională, care a amânat decizia pe 4 din cele 5 legi pentru 8 octombrie.

Divergențe în coaliție pe pachetul 3 de reforme

Guvernul pregătește și al treilea pachet de măsuri, pentru care însă partidele din coaliție nu au reușit încă să ajungă la un acord. Principala reformă pe care se caută consensul este cea din administrația publică locală. Premierul Bolojan susține concedierea a 13.000 de angajați la nivel național din administrația locală, în timp ce PSD se opune și susține o reducere de cheltuieli din alte surse.

Tot în pachetul 3 ar putea să fie incluse și reforma administrației publice centrale sau creșterea vârstei de pensionare și pentru alte categorii care în prezent se pot pensiona înainte de vârsta standard de 65 de ani.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Bolojan anunță reforma companiilor de stat: Modificăm indicatorii de performanță / Reducem numărul de membri în conducere și plafonăm indemnizațiile / Va fi o negociere dacă oamenii își dau seama că sunt ridicoli sau va trebui să intrăm într-un război

Articole11 Iul 2025
22 comentarii

LIVE Bolojan: Pachetul de măsuri fiscale va fi anunțat săptămâna viitoare / Foarte probabil TVA va fi reașezată la două praguri / Analizăm extinderea bazei de contribuabili la sănătate / Bursele elevilor vor fi reconfigurate

Articole27 Iun 2025
8 comentarii

1 comentariu

  1. taxele s-au marit, cu reforma e mai greu .. si uite asa hAUR, planul B al smecherilor din PSDNL capata amploare

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.