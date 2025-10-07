Preşedintele Trump și-a intensificat presiunile asupra statului Illinios și Chicago și ameninţă că va declara starea de urgenţă pentru a putea desfăşura Garda Naţională

Preşedintele american Donald Trump şi-a intensificat luni presiunile asupra statului Illinois şi a metropolei acestuia, Chicago, menţionând posibilitatea de a recurge la starea de urgenţă pentru a trece peste opoziţia autorităţilor locale democrate şi peste unele decizii judecătoreşti împotriva desfăşurării Gărzii Naţionale, consemnează AFP, citată de Agerpres.

Atât oraşul Chicago, cât şi statul Illinois s-au adresat luni justiţiei pentru a bloca desfăşurarea de forţe armate pe teritoriile lor, numite de guvernul Trump „zonă de război”.

Judecătoarea federală care a preluat dosarul nu s-a pronunţat imediat, ci a stabilit o audiere joi.

În Portland, în statul Oregon, din vest, de asemenea administrat de aleşi din Partidul Democrat, un demers similar în instanţă a avut succes la sfârşitul săptămânii trecute, blocând pe moment trimiterea Gărzii Naţionale.

Trump a vehiculat posibilitatea de a invoca Legea Insurecţiei, o compilaţie de norme legale din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, care i-ar permite să declare starea de urgenţă, ceea ce ar autoriza folosirea forţelor armate împotriva unor cetăţeni americani – acţiune în principiu interzisă în mod normal. „Dacă trebuie să o invoc voi face asta. Dacă sunt ucişi oameni, iar tribunalele ne împiedică, sau guvernatori ori primari ne împiedică, bineînţeles că aş face-o”, a declarat el presei la Casa Albă.

Guvernatorul democrat al statului Illinois, JB Pritzker, a acuzat guvernul de la Washington că „urmează un manual: provoacă haos, creează teamă şi confuzie, fac să se creadă că manifestanţi paşnici sunt răzvrătiţi, trăgând în ei cu gaze lacrimogene”. El a susţinut într-o conferinţă de presă că scopul administraţiei Trump este de a „crea un pretext pentru a invoca Legea Insurecţiei, cu scopul de a putea trimite armata în oraşul nostru” şi a dat în acelaşi timp asigurări că „la Chicago nu e nicio insurecţie care să justifice trimiterea militarilor”.

În sesizarea instanţei judecătoreşti, autorităţile de stat şi municipale din Illinois, respectiv Chicago, argumentează că „americanii, oriunde trăiesc, nu trebuie să trăiască sub ameninţarea unei ocupaţii a forţelor armate ale Statelor Unite, mai ales nu fiindcă oraşul sau statul lor a căzut în dizgraţia preşedintelui”.

Reclamanţii acuză guvernul Statelor Unite că foloseşte ca „pretext” manifestaţii în faţa unui centru al autorităţii vamale şi pentru imigrare (ICE – Immigration and Customs Enforcement) de la periferia oraşului Chicago pentru a justifica trimiterea militarilor. „Însă, departe de a contribui la siguranţa publică în regiunea Chicago, acţiunile sale provocatoare şi arbitrare riscă să o compromită, declanşând proteste publice”, subliniază ei, cerând justiţiei să se opună desfăşurării Gărzii Naţionale.

Argumentaţia se referă în special la moartea unui imigrant ilegal, ucis la Chicago în 12 septembrie de agenţi ai ICE după ce a refuzat să se supună unui control. Incidentul a avut loc la patru zile după ce în Illinois a început o operaţie de amploare a ICE, numită „Midway Blitz”.

Preşedintele Trump, republican, vizează Chicago de câteva luni, numind oraşul „gaură de şobolani” sau „capitală mondială a crimelor” şi ameninţă că va trimite Garda Naţională, cum a făcut deja la Los Angeles, în capitala federală Washington sau la Memphis, în statul Tennessee din sud. În toate aceste locuri, autorităţile locale s-au opus măsurii.

La Los Angeles, în California, un judecător federal a apreciat că desfăşurarea Gărzii Naţionale pe termen de 60 de zile, ordonată de Trump în iunie, împotriva recomandării guvernatorului statului, Gavin Newsom, este ilegală. Preşedintele a acţionat după manifestaţii împotriva politicii sale de expulzare în masă a imigranţilor. O curte de apel a suspendat ulterior decizia primei instanţe, aprobând continuarea operaţiunii până la examinarea pe fond a dosarului.

Trump a semnat sâmbătă un decret („ordin executiv”, conform terminologiei oficiale din SUA) pentru trimiterea la Chicago a 300 de militari din Garda Naţională cu scopul de a „proteja agenţii şi bunurile federale”.

El şi-a asumat rolul de lider al luptei împotriva imigraţiei ilegale, vorbind de o „invazie” a „infractorilor veniţi din străinătate” în Statele Unite şi comunicând intensiv despre expulzările efectuate.

Garda Naţională, formată din rezervişti ai armatei, are în primul rând rolul de a interveni pe teritoriul american în caz de catastrofe naturale, dar poate fi trimisă şi în străinătate.