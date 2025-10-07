G4Media.ro
Sorana Cîrstea, victorie în doar 42 de minute cu Ostapenko: Calificare în…

Sorana Cîrstea lovind mingea de tenis cu un forehand la un turneu din circuitul WTA.
Sorana Cîrstea / Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Sorana Cîrstea, victorie în doar 42 de minute cu Ostapenko: Calificare în turul doi la WTA Wuhan

Sorana Cîrstea a avut parte de o zi excelentă pe terenul de joc, sportiva din România obținând calificarea în turul al doilea de la Wuhan, competiție de categoria WTA 1000.

Sorana a trecut de Jelena Ostapenko, campioană de Grand Slam la Roland Garros 2017 (după o finală cu Simona Halep).

La scorul de 6-0 și 2-1 pentru Cîrstea, Ostapenko (ocupantă a locului 25 mondial) a abandonat. Trecuseră doar 42 de minute de la startul duelului.

Pentru calificarea în turul al doilea, Sorana va primi un cec în valoare de $23.450 și 65 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

În turul al doilea de la Wuhan, Cîrstea va da peste Shuai Zhang (sportivă care a trecut în runda inauguală de Emma Navarro).

România mai are o reprezentantă calificată în turul al doilea: Jaqueline Cristian. 

Turneul de la Wuhan are loc în perioada 6-12 octombrie, pe hard, face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.654.963.

Primele trei favorite sunt: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Coco Gauff. Campioana ultimelor trei ediții este lidera WTA, Sabalenka.

Tags:
