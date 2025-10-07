Jaqueline Cristian, în turul doi la Wuhan după o revenire spectaculoasă

Jaqueline Cristian s-a calificat marți în turul al doilea al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan după o revenire spectaculoasă contra jucătoarei McCartney Kessler, locul 33 mondial.

După ce a cedat primul set în tiebreak (8-6), Jaqueline a pus în scenă o revenire impresionantă: a câștigat următoarele două seturi cu 6-0 și 6-3.

Succesul s-a conturat după un duel de două ore și 43 de minute.

That angle though 👏 Jaqueline Cristian draws level 3-3 in the first set against Kessler.#WuhanOpen pic.twitter.com/48yp2KxgNQ — wta (@WTA) October 7, 2025

Pentru calificarea în turul al doilea, Jaqueline va primi un cec în valoare de $23.450 și 65 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Locul 48 mondial, Jaqueline Cristian va da în turul al doilea peste una dintre marile favorite: Elena Rybakina, campioană de Grand Slam și cap de serie opt la Wuhan.

Turneul de la Wuhan are loc în perioada 6-12 octombrie, pe hard, face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.654.963.

Primele trei favorite sunt: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Coco Gauff. Campioana ultimelor trei ediții este lidera WTA, Sabalenka.