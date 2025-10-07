G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Jaqueline Cristian, în turul doi la Wuhan după o revenire spectaculoasă

Jaqueline Cristian, pe terenul de joc la un turneu contând pentru circuitul WTA.
Jaqueline Cristian / Sursa foto: Manu Fernandez / AP / Profimedia

Jaqueline Cristian, în turul doi la Wuhan după o revenire spectaculoasă

Sportz7 Oct • 148 vizualizări 0 comentarii

Jaqueline Cristian s-a calificat marți în turul al doilea al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan după o revenire spectaculoasă contra jucătoarei McCartney Kessler, locul 33 mondial.

După ce a cedat primul set în tiebreak (8-6), Jaqueline a pus în scenă o revenire impresionantă: a câștigat următoarele două seturi cu 6-0 și 6-3.

Succesul s-a conturat după un duel de două ore și 43 de minute.

Pentru calificarea în turul al doilea, Jaqueline va primi un cec în valoare de $23.450 și 65 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Locul 48 mondial, Jaqueline Cristian va da în turul al doilea peste una dintre marile favorite: Elena Rybakina, campioană de Grand Slam și cap de serie opt la Wuhan.

Turneul de la Wuhan are loc în perioada 6-12 octombrie, pe hard, face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.654.963.

Primele trei favorite sunt: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Coco Gauff. Campioana ultimelor trei ediții este lidera WTA, Sabalenka.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.