Jaqueline Cristian, în turul doi la Wuhan după o revenire spectaculoasă
Jaqueline Cristian s-a calificat marți în turul al doilea al turneului de categorie WTA 1000 de la Wuhan după o revenire spectaculoasă contra jucătoarei McCartney Kessler, locul 33 mondial.
După ce a cedat primul set în tiebreak (8-6), Jaqueline a pus în scenă o revenire impresionantă: a câștigat următoarele două seturi cu 6-0 și 6-3.
Succesul s-a conturat după un duel de două ore și 43 de minute.
Pentru calificarea în turul al doilea, Jaqueline va primi un cec în valoare de $23.450 și 65 de puncte în ierarhia WTA de simplu.
Locul 48 mondial, Jaqueline Cristian va da în turul al doilea peste una dintre marile favorite: Elena Rybakina, campioană de Grand Slam și cap de serie opt la Wuhan.
Turneul de la Wuhan are loc în perioada 6-12 octombrie, pe hard, face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.654.963.
Primele trei favorite sunt: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Coco Gauff. Campioana ultimelor trei ediții este lidera WTA, Sabalenka.
