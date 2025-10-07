Preşedintele SUA a ordonat încetarea demersurilor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Venezuela / Trump ia în considerare operațiuni terestre ale armatei americane în această țară

Diplomatul american Richard Grenell, emisar prezidenţial pentru misiuni speciale, a afirmat că preşedintele Donald Trump i-a ordonat luni să îşi înceteze orice eforturi diplomatice pentru un acord cu Venezuela, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Ştirea a fost difuzată în premieră de ziarul New York Times, după ce Trump a anunţat Congresul de la Washington că Statele Unite sunt angajate într-un „conflict armat non-internaţional” cu cartelurile de producători şi traficanţi de droguri, iar forţele armate americane au lovit mai multe vase în largul coastelor Venezuelei.

Preşedintele a susţinut, fără a prezenta dovezi, că vasele respective transportau droguri.

Deşi au apărut informaţii conform cărora Trump analizează eventualitatea unor lovituri pe teritoriul venezuelean, totuşi preşedintele american nu a decis încă dacă să treacă la faza următoare a campaniei militare, a declarat Grenell agenţiei Reuters.

Înaltul oficial a precizat că liderul de la Casa Albă i-a dat instrucţiunile respective încă de joia trecută, în cadrul unei întrevederi în Biroul Oval la care au participat comandanţi militari de rang înalt.

Duminică, Trump le-a spus unor militari că loviturile americane împotriva navelor din apropierea Venezuelei au pus capăt transporturilor de droguri pe mare, iar acum Statele Unite „trebuie să ia în considerare” operaţiuni terestre. Casa Albă nu a adăugat alte detalii.

Tensiunile între Washington şi Caracas s-au intensificat din ianuarie, când Trump şi-a început cel de-al doilea mandat prezidenţial. Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a respins afirmaţiile SUA conform cărora în ţara sa se produc droguri şi a susţinut că americanii speră să îl doboare de la putere; Trump a minimalizat însă posibilitatea unei schimbări de regim în Venezuela.

În august, Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru orice informaţii care ar duce la arestarea lui Maduro, pe care îl acuză de legături cu traficul de droguri şi cu grupări criminale. Liderul de la Caracas respinge acuzaţiile.