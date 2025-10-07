G4Media.ro
Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor: Referitor la închiderea școlilor din cauza codului roșu…

Andrei Nistor, prefectul Capitalei / Foto: USR

Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor: Referitor la închiderea școlilor din cauza codului roșu de ploi, există această idee pe masă, dar nu am luat încă o decizie. Strict la nivel personal, mi-aș dori să nu facem asta

O decizie cu privire la funcționarea școlilor și grădinițelor din București în timpul codului roșu de ploi torențiale va fi luată în cursul acestei după-amiezi, a declarat pentru Edupedu.ro prefectul Capitalei, Andrei Nistor. Oficialul a precizat că cel mai probabil decizia va fi comună cu cea a Prefecturii Ilfov, în ceea ce privește funcționarea grădinițelor, școlilor și liceelor în timpul codului roșu de ploi în București și Ilfov anunțat de meteorologi.

Referitor la închiderea școlilor, acum discutăm. Vom avea o ședință într-o oră, o oră și jumătate [în jur de 12:30 – N.Red.]. Există această idee pe masă, evident, dar nu am luat încă o decizie. Strict la nivel personal, mi-aș dori să nu facem asta, dar evident trebuie să analizăm toate datele, să ne asigurăm că toată lumea va fi în siguranță“, a declarat pentru Edupedu.ro prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Oficialul a adăugat că „momentan așteptăm toate datele și nu am luat o decizie. Urmează să avem ședința”.

 

 

