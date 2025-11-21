Ascultă articolul

Produsele comercializate în spaţii necontrolate sau pe reţele de socializare de persoane neînregistrate pot fi neconforme şi pot reprezenta un risc real pentru sănătate, iar consumatorii trebuie să acorde o atenţie sporită etichetelor produselor, provenienţei şi condiţiilor de comercializare, recomandă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), transmite Agerpres.

„În contextul perioadei Postului Crăciunului, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) atenţionează consumatorii asupra riscurilor asociate achiziţionării produselor alimentare de post, în special a celor comercializate pe reţelele de socializare sau în alte spaţii neautorizate/neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. ANSVSA recomandă publicului să acorde o atenţie sporită etichetelor produselor, provenienţei şi condiţiilor de comercializare, pentru a evita achiziţionarea unor produse neconforme sau chiar nesigure”, a transmis instituţia, printr-un comunicat.

Astfel, pentru a respecta corect postul şi pentru a evita produsele care pot induce în eroare, ANSVSA recomandă: verificarea listei complete a ingredientelor, atenţie la alergeni (gluten, soia, nuci, arahide, seminţe de susan etc.) şi la valorile nutriţionale, în special la conţinutul de sare, zahăr şi calorii, în cazul produselor procesate; verificarea existenţei datelor despre producător şi lot.

Totodată, potrivit sursei citate, produsele preambalate trebuie să aibă ambalaj intact, fără rupturi sau deteriorări, produsele vrac trebuie expuse în condiţii igienice, protejate de praf şi contaminare, iar produsele de post perisabile (precum salatele, cremele vegetale, preparatele ambalate) trebuie păstrate la temperaturi corespunzătoare.

„Dacă achiziţionaţi produse alimentare de post din locuri neautorizate, unde comerciantul nu poate asigura condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare, riscaţi ca produsele să fie neconforme sau chiar nesigure, putând afecta sănătatea. ANSVSA recomandă ferm ca produsele alimentare să fie cumpărate doar din unităţi autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor”, se mai precizează în comunicat.

Cât priveşte cumpărarea peştelui şi a produselor din peşte, ANSVSA atenţionează că, în cazul peştelui proaspăt, suprafaţa nu trebuie să fie lipicioasă, trebuie să aibă un miros de mare/râu, nu rânced sau înţepător, ochii să fie limpezi, proeminenţi, cu pupila neagră bine conturată, iar carnea fermă, elastică, aderentă la oase (la apăsare, urma degetului trebuie să dispară rapid).

În cazul peştelui congelat, stratul de gheaţă nu trebuie să fie gros, discontinuu sau murdar, iar ambalajul trebuie să fie intact, fără rupturi, deformări sau acumulări de gheaţă în exces în interior. Peştele afumat trebuie să aibă aspect şi culoare uniforme, fără pete de mucegai.

„Le recomand tuturor celor care achiziţionează produse alimentare să verifice cu atenţie etichetele şi să cumpere doar din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Produsele comercializate în spaţii necontrolate sau pe reţele de socializare de persoane neînregistrate pot fi neconforme şi pot reprezenta un risc real pentru sănătate. Siguranţa alimentelor începe cu informarea corectă şi cu alegeri responsabile”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, citat în comunicat.