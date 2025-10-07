Primăria Alexandria anulează ”Balul Balurilor” din cauza lipsei de fonduri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primăria Alexandria (județul Teleorman) a anulat evenimentul ”Balul Balurilor”, la care urma să fie aleși Miss și Mister Boboc 2025, anunță publicația locală Liber în Teleorman. Primăria a luat decizia din cauza lipsei de bani la bugetul local.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Municipalitatea a luat decizia după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a început politica de disciplină financiară și reducere a cheltuielilor inutile și în administrația publică.

Evenimentul, cu o valoare estimată de 34.500 lei (aproximativ 6.800 euro), a fost oprit înainte de lansarea procedurii de achiziție publică. Autoritatea contractantă a invocat Ordonanța de Urgență nr. 907/2025, emisă la 2 octombrie, prin care instituțiilor publice li se interzice, până la sfârșitul anului, încheierea de angajamente legale pentru cheltuieli considerate neesențiale.

„Având în vedere art. XVII alin. (1) lit. i) din OUG 907/2025, procesul de achiziție se va stopa”, se arată în nota oficială care justifică decizia pe sistemul de achiziții.

Proiectul inventat de administrația Drăgușin și motivat de autoritățile locale prin dorința de „îmbogățire a vieții cultural-sociale” și „încurajarea interacțiunii reale între tineri” nu a mai primit undă verde anul acesta.

Decizia se înscrie în planul noului premier de eficientizare a cheltuielilor publice, prin care acesta dorește să limiteze evenimentele protocolare, festivitățile costisitoare și proiectele cu utilitate redusă, redirecționând fondurile către acoperirea deficitului bugetar.

Primar al municipiului Alexandria este Victor Drăgușin (PSD) din 2008.