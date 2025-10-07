Austria ia în considerare retragerea cetăţeniei lui Jan Marsalek, fostul director executiv fugar al companiei Wirecard, care se ascunde de justiţia germană la Moscova / Este considerat suspectul-cheie în cea mai mare fraudă produsă în Germania după război, cu un prejudiciu estimat la patru miliarde de dolari

Austria examinează posibilitatea de a-i retrage cetăţenia fostului director executiv fugar al Wirecard, Jan Marsalek, după apariţia unor informaţii în media internaţionale potrivit cărora el s-a stabilit în Rusia, a spionat pentru Moscova şi s-a alăturat forţelor ruse în Ucraina, a declarat marţi Ministerul austriac de Interne, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres.

Marsalek (45 de ani) a dispărut la scurt timp după ce compania germană de plăţi Wirecard a intrat în faliment în 2020, cu datorii către creditori de circa patru miliarde de dolari. În calitate de director de operaţiuni al companiei la vremea respectivă, el a fost considerat suspectul-cheie în cea mai mare fraudă produsă în Germania după război, dar poliţia nu a reuşit să îl găsească.

La procesul din martie de la Londra a trei bulgari care au fost găsiţi vinovaţi de spionaj în beneficiul Rusiei, poliţia şi procurorii au declarat că Marsalek a condus reţeaua lor de spionaj.

O anchetă comună a mai multor media internaţionale, între care Der Spiegel (din Germania), site-ul de investigaţie The Insider şi Der Standard (Austria), publicată în luna septembrie, a scos la iveală faptul că Marsalek locuieşte la Moscova, lucrează probabil pentru Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB/ex-KGB), fiind văzut alături de forţele speciale ruse în Ucraina.

„În ultimele zile şi săptămâni au apărut relatări în media despre Marsalek, despre şederea sa în Rusia şi activităţile sale, ceea ce face necesară ca cererea de revocare a cetăţeniei sale austriece să fie examinată meticulos şi în mod cuprinzător”, a declarat Ministerul de Interne al Austriei într-un comunicat, fără să precizeze la ce materiale media se referă.

Fiind fugar, Marsalek nu poate fi contactat şi nu se ştie dacă are un avocat în Austria. Avocatul care l-a reprezentat în Germania nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Deşi cetăţenia este responsabilitatea landurilor din componenţa Austriei şi nu a guvernului central, Ministerul de Interne poate solicita ca unei persoane să i se retragă cetăţenia în anumite cazuri, după o evaluare aprofundată efectuată împreună cu principala agenţie de informaţii internă, se arată în comunicat.

În această categorie intră, conform documentului, cazurile în care persoanele vizate luptă de partea unei armate străine, sunt găsite vinovate de spionaj sau sunt condamnate pentru anumite infracţiuni legate de terorism.

Legislaţia austriacă prevede, de asemenea, că oricine dobândeşte o altă cetăţenie îşi pierde cetăţenia austriacă, cu excepţia cazului în care a obţinut în prealabil aprobarea de a o păstra, se arată în comunicat.

Conform investigaţiei media citate, Marsalek, unul dintre cei mai căutaţi infractori din lume, se plimbă nestingherit prin centrul Moscovei. Într-una din fotografiile publicate în cadrul acestei anchete, fostul membru al consiliului de administraţie al Wirecard apare lângă Tatiana Spiridonova, o angajată în vârstă de 41 de ani a FSB. Marsalek ar avea o relaţie cu ea cel puţin din 2021, notează antena rusă a Deutsche Welle.

„Spiridonova a fost la curent cu multe dintre operaţiunile lui Marsalek şi chiar a participat la unele dintre acestea. De exemplu, în iunie 2022, Marsalek a monitorizat un grup de politicieni şi oficiali din domeniul securităţii din Austria, folosindu-se de reţeaua de spionaj pe care a creat-o la Viena”, se menţionează în investigaţia publicată pe 16 septembrie.

După ce a fugit în Rusia, Marsalek a început să apară în mod regulat în teritoriile ocupate ale Ucrainei – nu doar în Crimeea, ci şi în imediata apropiere a zonei de război, potrivit jurnaliştilor. O sursă din serviciile de informaţii ruse a declarat pentru The Insider că Marsalek „a participat chiar la misiuni de luptă”, fără a specifica la care anume.

Marsalek a fugit din Germania în Rusia în iunie 2020, pe fondul scandalului în desfăşurare privind dispariţia a 1,9 miliarde de euro din conturile Wirecard.

Conform investigaţiei jurnalistice, Jan Marsalek a obţinut paşaport rusesc în 2021 sub numele Gherman Bajenov.