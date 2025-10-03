G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ucraina atacă cu drone o uzină chimică la peste 1.000 kilometri est…

Ucraina, atac rafinarie Krasnodar
Captura X, Ministry of Defense of Ukraine

Ucraina atacă cu drone o uzină chimică la peste 1.000 kilometri est de Moscova/ De cealaltă parte, Rusia a atacat masiv cu drone infrastructura energetică ucraineană

Articole3 Oct • 290 vizualizări 0 comentarii

Ucraina a atacat cu drone uzina chimică Azot din Perm, la peste 1.000 de kilometri est de Moscova, în cursul dimineţii de vineri, potrivit EFE. De partea adversă, Rusia a efectuat un nou atac masiv cu drone asupra infrastructurii energetice ucrainene, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Dronele ucrainene au atacat oraşul Berezniki din regiunea Perm, unde se află una dintre cele mai mari uzine chimice din Rusia, fabrica Azot, potrivit guvernatorului regional, Dmitri Mahonin, citat de The Moscow Times.

„Azot a suferit o scurtă oprire a producţiei; uzina funcţionează acum normal. Nu există ameninţări pentru mediu, iar siguranţa locuitorilor nu este în pericol”, a indicat Mahonin pe canalul său de Telegram.

Responsabilul rus a mai spus că a fost avariată şi o clădire rezidenţială, dar fără să se înregistreze victime.

Azot produce în principal nitrat de amoniu, o componentă a explozibililor şi îngrăşământul cu azot, precum şi amoniac tehnic lichid, apă cu amoniac, acid azotic şi alte produse.

Raportul de vineri al Ministerului rus al Apărării privind dronele ucrainene doborâte în Rusia nu menţionează regiunea Perm.

Potrivit ministerului rus, 11 aparate au fost interceptate şi distruse deasupra Mării Negre care scaldă peninsula Crimeea, unde apărarea antiaeriană a doborât o altă dronă ucraineană. Celelalte aparate au fost doborâte deasupra regiunilor ruse de la frontiera cu Ucraina – Voronej, Belgorod şi Kursk.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti, provocând o penurie de benzină, ceea ce a dus la o creştere a preţurilor la pompă.

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone şi rachete asupra mai multor regiuni ucrainene, vizând în primul rând infrastructura energetică, a declarat vineri Ministerul Energiei din Ucraina, citat de Reuters.

Atacul a inclus 381 de drone şi 35 de rachete care au vizat instalaţii din regiunea Harkov (est) şi, de asemenea, din regiunea Poltava (centrul Ucrainei), unde se află principalele instalaţii de producţie de gaze din ţară.

Autorităţile ucrainene nu au oferit alte detalii despre atac sau pagubele provocate, dar principalul furnizor privat de energie DTEK a declarat că şi-a suspendat operaţiunile la mai multe instalaţii de gaze din regiunea Poltava.

Ucraina şi-a intensificat importurile de gaze, de teama unei întreruperi în aprovizionarea internă, şi intenţionează să stocheze 13,2 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze în depozite până la jumătatea lunii octombrie. Aceasta va include aproximativ 4,6 miliarde de metri cubi de gaze importate.

Rusia şi-a amplificat atacurile asupra sectorului energetic al Ucrainei înainte de venirea iernii, a patra de la începerea războiului, provocând deja întreruperi în alimentarea cu electricitate în mai multe regiuni ucrainene.

Un atac cu drone asupra regiunilor de nord – Kiev şi Cernigov – a dus miercuri la întreruperea alimentării cu energie timp de trei ore a centralei nucleare de la Cernobîl, inclusiv a noului acoperământ de izolare construit în 2016 pentru a împiedica scurgerile de radiaţii. Reactorul numărul patru de la Cernobîl a explodat în 1986, în cel mai grav dezastru nuclear civil din lume.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Explozibili în conserve de porumb: Complotul Rusiei de a ataca Polonia, Lituania şi Germania, dejucat de serviciile de securitate poloneze

Articole3 Oct • 1.053 vizualizări
0 comentarii

Rusia ameninţă cu un răspuns dur la propunerea UE de a da un împrumut Ucrainei pe baza activelor ruseşti îngheţate în Europa

Articole2 Oct • 3.348 vizualizări
2 comentarii

Rusia şi Ucraina fac un schimb de câte 185 de prizonieri de război, anunţă Moscova

Articole2 Oct • 116 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.