Jurnalistul Robert Schwartz, fost redactor-șef la Deutsche Welle, este nominalizarea USR pentru funcția de director al Societății Române de Radiodifuziune

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Biroul Național al USR a decis duminică, 16 noiembrie, prin vot, nominalizările pentru Consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR), precum și pentru funcția de director al SRR.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pentru funcția de director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) a fost nominalizat jurnalistul Robert Schwartz, cu peste 30 de ani de experiență la Deutsche Welle, unde a condus între 2000-2020 redacția în limba română.

În 2012, a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor pentru contribuția sa la relațiile româno-germane.

Născut în 1956 la Sibiu, a absolvit Germanistica la Universitatea din București cu nota maximă și a colaborat încă din studenție cu redacțiile germane ale Radioteleviziunii Române. A lucrat ca profesor și în 1990 a devenit primul director ales al Liceului German din București după Revoluție.

Stabilit în Germania din 1991, s-a alăturat Deutsche Welle în 1992, parcurgând diverse poziții până la cea de director al departamentului în limba română. Între 2020 și 2023 a coordonat proiectul DW „Sinti și romi în Europa”, iar după pensionarea din 2023 continuă să activeze ca jurnalist independent.

Este membru al unor organizații academice și culturale importante, iar în 2023 a fost ales președinte al Societății Germano-Române din Berlin.

Ca membru al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, USR o propune pe Alexandra Coliban.

Traducător de profesie, își desfășoară activitatea cu mare pasiune, fiind recompensată cu numeroase premii naționale și cu aprecierea cititorilor. Este membră a Filialei București a Uniunii Scriitorilor din România.

Pentru a evita orice fel de insinuări: nu există nicio legătură de rudenie între Alexandra Coliban și deputatul USR Allen Coliban, e o simplă coincidență de nume.

Pentru funcția de membru al Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune, USR o propune pe Catrinel Trofin, specialistă în relații internaționale, jurnalism și comunicare strategică, cu o carieră de peste trei decenii în instituții diplomatice, mass-media internațională (Euronews, RFI) și administrație publică.

Deține studii în geografie, franceză și relații internaționale și vorbește fluent franceza, având cunoștințe avansate de spaniolă și engleză.

„Nominalizările făcute de USR pentru conducerea Societății Române de Radiodifuziune și pentru consiliile de administrație ale SRR și SRTv reflectă o opțiune fermă pentru profesionalism, experiență internațională și competență în domeniile media, cultură și administrație publică.

Prin propunerea unor personalități cu profil profesional solid, USR transmite angajamentul de a susține un management independent, credibil și orientat spre modernizarea serviciilor publice de radio și televiziune, precum și spre consolidarea rolului lor democratic în societate”, a transmis USR într-un comunicat de presă.