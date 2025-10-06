Atac ucrainean masiv în Rusia, cu peste 250 de drone interceptate de Moscova, în special în zona Mării Negre
Rusia a anunţat luni că a interceptat 251 de drone ucrainene în timpul nopţii, acesta fiind unul dintre cele mai masive atacuri ale Kievului în trei ani şi jumătate de conflict armat, atac de mare intensitate mai ales în zona Mării Negre, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Din acest număr neobişnuit de mare, 40 de drone au fost doborâte deasupra peninsulei ucrainene Crimeea, anexată de Rusia în 2014, 62 deasupra Mării Negre şi cinci deasupra Mării Azov, a precizat Ministerul rus al Apărării.
De la începutul ofensivei sale în februarie 2022, Rusia a lansat aproape zilnic drone şi rachete asupra Ucrainei, care răspunde regulat lovind teritoriul rus.
Kievul vizează în special infrastructurile energetice ruse, însă aceste atacuri sunt în general limitate la câteva zeci de drone.
La rândul său, Moscova şi-a intensificat în ultimele zile loviturile asupra reţelei electrice ucrainene, generând temeri cu privire la o campanie menită să cufunde Ucraina în întuneric odată cu apropierea iernii, cum s-a întâmplat şi în 2024.
La sfârşitul lui septembrie, Moscova exercita un control total sau parţial asupra 19% din teritoriul ucrainean, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru studiul războiului (ISW), care lucrează cu Critical Threats Project (CTP).
Circa 7%, Crimeea şi zone din Donbas, erau deja controlate de Moscova înainte de declanşarea invaziei ruse în februarie 2022.
În timp ce eforturile diplomatice angajate de preşedintele american Donald Trump în timpul verii pentru a pune capăt conflictului s-au împotmolit, avansarea armatei ruse a încetinit din nou în septembrie.
Ea a ocupat 447 de kilometri pătraţi de la Ucraina, accentuând încetinirea începută în august (594 de kilometri pătraţi), după un vârf în iulie (634 de kilometri pătraţi)
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
UPDATE Polonia în alertă: A mobilizat avioane de luptă după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Liovului, la graniță cu țara NATO / Mai multe regiuni din Ucraina, bombardate masiv / Principalele instalații de gaz, avariate / Cel puțin 5 morți și 14 răniți
Guvernul landului german Bavaria vrea să le permită poliţiştilor să împuşte drone / Joi seară, aeroportul din München a fost închis din cauza unor drone
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.