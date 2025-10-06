Atac ucrainean masiv în Rusia, cu peste 250 de drone interceptate de Moscova, în special în zona Mării Negre

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Rusia a anunţat luni că a interceptat 251 de drone ucrainene în timpul nopţii, acesta fiind unul dintre cele mai masive atacuri ale Kievului în trei ani şi jumătate de conflict armat, atac de mare intensitate mai ales în zona Mării Negre, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Din acest număr neobişnuit de mare, 40 de drone au fost doborâte deasupra peninsulei ucrainene Crimeea, anexată de Rusia în 2014, 62 deasupra Mării Negre şi cinci deasupra Mării Azov, a precizat Ministerul rus al Apărării.

De la începutul ofensivei sale în februarie 2022, Rusia a lansat aproape zilnic drone şi rachete asupra Ucrainei, care răspunde regulat lovind teritoriul rus.

Kievul vizează în special infrastructurile energetice ruse, însă aceste atacuri sunt în general limitate la câteva zeci de drone.

La rândul său, Moscova şi-a intensificat în ultimele zile loviturile asupra reţelei electrice ucrainene, generând temeri cu privire la o campanie menită să cufunde Ucraina în întuneric odată cu apropierea iernii, cum s-a întâmplat şi în 2024.

La sfârşitul lui septembrie, Moscova exercita un control total sau parţial asupra 19% din teritoriul ucrainean, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru studiul războiului (ISW), care lucrează cu Critical Threats Project (CTP).

Circa 7%, Crimeea şi zone din Donbas, erau deja controlate de Moscova înainte de declanşarea invaziei ruse în februarie 2022.

În timp ce eforturile diplomatice angajate de preşedintele american Donald Trump în timpul verii pentru a pune capăt conflictului s-au împotmolit, avansarea armatei ruse a încetinit din nou în septembrie.

Ea a ocupat 447 de kilometri pătraţi de la Ucraina, accentuând încetinirea începută în august (594 de kilometri pătraţi), după un vârf în iulie (634 de kilometri pătraţi)