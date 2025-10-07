G4Media.ro
Autorităţile din Siria şi kurzii anunţă o încetare „globală” a focului după…

Sursa foto: Bakr ALKASEM / AFP / Profimedia

Autorităţile din Siria şi kurzii anunţă o încetare „globală” a focului după ciocnirile din orașul Alep

Autorităţile de la Damasc au anunţat marţi o încetare „globală” a focului cu forţele kurde în întreaga Sirie, după o întâlnire între preşedintele interimar Ahmed al-Sharaa şi liderul kurd Mazlum Abdi, la o zi după ciocnirile din Alep, în nordul ţării, soldate cu doi morţi, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Întâlnirea, prima începând din iulie, a avut loc la Damasc, în prezenţa unor emisari americani, a indicat o sursă guvernamentală pentru AFP.

Ministrul sirian al apărării, Murhaf Abu Qasra, a anunţat că s-a întâlnit cu Mazlum Abdi şi au convenit o „încetare a focului globală pe toate axele şi punctele de desfăşurare militară în nordul şi nord-estul Siriei”, şi că aplicarea acordului va începe imediat.

Luni seară au izbucnit ciocniri la Alep între două cartiere cu majoritate kurdă şi zonele controlate de forţele guvernamentale, ciocniri încheiate în zori printr-o încetare a focului pe plan local.

Cel puţin un membru al forţelor de securitate şi un civil au fost ucişi în bombardamente atribuite de media de stat forţelor kurde prezente în cartierele Sheikh Maqsud şi Ashrafieh.

Lupte sporadice au opus forţele kurde celor guvernamentale sau facţiunilor pro-turce afiliate acestora în alte regiuni din nordul Siriei în ultimele luni.

În martie, Damascul şi kurzii au semnat un acord de integrare a instituţiilor civile şi militare ale administraţiei autonome kurde în instituţiile naţionale, însă divergenţe importante au împiedicat până acum aplicarea lui.

Marţi, Abdi a discutat cu preşedintele interimar despre „mecanismele de integrare a FDS (Forţele Democratice Siriene) în cadrul armatei siriene”, potrivit unei surse apropiate de participanţi.

Comandantul militar american pentru Orientul Mijlociu, amiralul Brad Cooper, şi emisarul american Tom Barrack au asistat la discuţii ca mediatori, a indicat sursa.

Puternicele FDS, care controlează mari părţi din nord-estul Siriei, au fost vârful de lance al luptei împotriva grupului Stat Islamic în Siria şi sunt susţinute de SUA, care încurajează de asemenea noua putere islamistă de la Damasc.

Kurzii cer, în principal, un sistem de guvernare descentralizat, pe care noul lider islamist îl respinge.

Două provincii din nord-estul Siriei, aflate sub controlul kurzilor, au fost excluse de puterea centrală de la consultarea desfăşurată duminică în vederea desemnării unui Parlament de tranziţie.

Tags:
