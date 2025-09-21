Israelul și Siria, pe punctul de a încheia un acord de securitate

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa și alți înalți oficiali au transmis un mesaj membrilor de rang înalt ai administrației americane, precum și altor personalități cu care s-au întâlnit recent, afirmând că Israelul și Siria sunt pe punctul de a încheia un acord de securitate, scrie The Jerusalem Post.

„Suntem pe punctul de a încheia un acord de securitate între Israel și Siria”, au declarat liderii sirieni.

Președintele sirian, care a sosit duminică în Statele Unite înaintea Adunării Generale a Națiunilor Unite, a declarat public în ultimele zile că ar putea exista în curând rezultate ale negocierilor de securitate în curs cu Israelul.

„În urma acestui acord, ar putea fi încheiate acorduri suplimentare. Cu toate acestea, pacea și normalizarea relațiilor cu Israelul nu sunt în prezent pe agenda de lucru”, a adăugat Sharaa.

Oficialii sirieni au declarat administrației americane că un acord ar putea fi bazat pe acordul de retragere din 1974, semnat după Războiul de Yom Kippur. Acesta ar include garanții pentru securitatea comunității druze din Siria.

Aceste declarații au determinat oficialii americani să exercite o anumită presiune asupra Israelului pentru a da dovadă de mai multă flexibilitate în anumite chestiuni controversate.

Un ton mai rece în Israel

În Israel, însă, tonul este mai puțin optimist.

Oficialii recunosc că s-au înregistrat progrese – poate chiar progrese semnificative – dar nu sunt siguri dacă un acord poate fi finalizat în această săptămână.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a convocat duminică seara un grup restrâns de miniștri pentru a discuta negocierile în curs cu Siria.