Siria organizează alegeri parlamentare pe 5 octombrie

Sursa foto: Ghaith Alsayed / AP / Profimedia

Siria organizează alegeri parlamentare pe 5 octombrie

Siria va organiza primele alegeri parlamentare sub noua administraţie islamistă la 5 octombrie, a anunţat duminică agenţia de ştiri SANA, citată de Reuters, informație preluată de News.ro.

Se aşteaptă ca noul parlament să pună bazele unui proces democratic mai amplu, după înlăturarea fostului preşedinte Bashar al-Assad în decembrie anul trecut, după aproape 14 ani de război civil. Criticii spun că sistemul actual nu asigură o participare suficientă a grupurilor minoritare.

De asemenea, va avea sarcina de a aproba legislaţia menită să revizuiască decenii de politici economice controlate de stat şi să ratifice tratate care ar putea remodela alianţele de politică externă ale Siriei.

Votul pentru Adunarea Populară, formată din 210 membri, va avea loc „în toate circumscripţiile electorale”, a declarat SANA, chiar dacă comisia electorală a anunţat luna trecută că votul va fi amânat în trei provincii din motive de securitate.

O treime din locurile din Adunarea Populară vor fi numite de preşedintele Ahmed al-Sharaa.

Siria a declarat iniţial că alegerile vor avea loc în septembrie şi că votul în Sweida – care a fost martorul unor ciocniri în iulie între luptătorii druzi şi triburile beduine sunnite – precum şi în provinciile Hasaka şi Raqqa, care sunt parţial controlate de Forţele Democratice Siriene Kurde, va fi amânat.

În martie, Siria a emis o declaraţie constituţională pentru a ghida perioada de tranziţie sub conducerea Sharaa. Documentul păstrează un rol central pentru legea islamică, garantând în acelaşi timp drepturile femeilor şi libertatea de exprimare. Cu toate acestea, a stârnit îngrijorări cu privire la concentrarea puterii în rândul conducerii islamiste a ţării.

