EXCLUSIV Nicușor Dan și Viktor Orban vor merge la congresul UDMR de la Cluj din week-end (Surse)
Președintele Nicușor Dan și premierul ungar Viktor Orban vor veni în acest week-end la congresul UDMR de la Cluj, au declarat pentru G4Media surse politice.
Cei doi oficiali au fost invitați de conducerea UDMR.
Cel de-al 17-lea Congres al UDMR are loc vineri la centrul de evenimente Wild Hills din localitatea Juc-Herghelie, județul Cluj.
La eveniment vor lua parte și lideri ai partidelor din coaliția de guvernare.
