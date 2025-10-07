EXCLUSIV Nicușor Dan și Viktor Orban vor merge la congresul UDMR de la Cluj din week-end (Surse)

Președintele Nicușor Dan și premierul ungar Viktor Orban vor veni în acest week-end la congresul UDMR de la Cluj, au declarat pentru G4Media surse politice.

Cei doi oficiali au fost invitați de conducerea UDMR.

Cel de-al 17-lea Congres al UDMR are loc vineri la centrul de evenimente Wild Hills din localitatea Juc-Herghelie, județul Cluj.

La eveniment vor lua parte și lideri ai partidelor din coaliția de guvernare.