Principalii acuzaţi în accidentul de telecabină din 2021 din Italia, soldat cu 14 morți, au scăpat de închisoare

La peste patru ani de la prăbuşirea unei telecabine la Stresa, în nordul Italiei, soldată cu 14 morţi, justiţia a validat acorduri de reducere a pedepsei cu principalii inculpaţi, care urmează astfel să evite închisoarea, a indicat vineri un avocat pentru AFP, transmite Agerpres.

Cinci persoane, responsabili ai companiilor care operau şi deţineau telecabina, au fost acuzate de omor din culpă şi neglijenţă în acest caz, unul dintre cele mai mortale accidente de telecabină din Italia.

Procurorul din Verbania (nordul Italiei) a aprobat joi acorduri de reducere a pedepselor mergând de la trei ani şi 10 luni de închisoare la patru ani şi cinci luni pentru cei trei responsabili ai societăţii de exploatare Ferrovie del Mottarone şi a respins acuzaţiile împotriva a doi responsabili ai grupului Leitner, care deţine telecabina, potrivit presei italiene.

Luigi Nerini, şeful Ferrovie del Mottarone, Gabriele Tadini, şeful serviciului de teleferic, construit în 1970, şi Enrico Perocchio, directorul tehnic, erau acuzaţi în special de neglijenţă, după ce au recunoscut că telecabina funcţiona fără frână de urgenţă în momentul accidentului.

Cei trei bărbaţi, care au petrecut doar câteva zile în închisoare după tragedie – unul dintre ei fiind însă plasat în arest la domiciliu – ar urma să evite detenţia graţie unor pedepse alternative, a explicat pentru AFP avocatul lui Enrico Perrochio, Andrea Da Prato.

„Aceasta este valoarea pe care o acordăm vieţilor umane”, a reacţionat Vincenza Minutella, mama uneia dintre victime, citată în cotidianul Corriere della Sera. „Sunt responsabili pentru 14 morţi şi ies basma curată”, a deplâns ea.

Marcella Severino, primarul oraşului Stresa, în care s-a produs accidentul, s-a declarat la rândul ei „foarte supărată” după aceste reduceri de pedeapsă.

Pe 23 mai 2021, o telecabină care circula din orăşelul Stresa pe muntele Mottarone, oferind privelişti spectaculoase asupra Lacului Maggiore şi a Alpilor, s-a prăbuşit, ucigând 14 persoane, inclusiv cinci turişti israelieni şi doi turişti britanici. Doar un băiat israelian de cinci ani a supravieţuit tragediei.

Familiile victimelor au primit la începutul acestui an despăgubiri între 25 şi 30 de milioane de euro. Singurul supravieţuitor, Eitan Biran, care şi-a pierdut părinţii, fratele de doi ani şi doi străbunici în dezastru, a primit despăgubiri de trei milioane de euro, menţionează ANSA.

Accidentul a fost cel mai grav de acest gen înregistrat în Italia după cel de la Cavalese din 1998, care a ucis 20 de persoane.