Franța lansează o anchetă preliminară privind efectele psihologice ale TikTok

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procuratura din Paris a anunțat marți că a deschis o anchetă preliminară privind TikTok, în urma unei sesizări din partea unei comisii parlamentare de anchetă privind efectele psihologice ale aplicației chinezești asupra tinerilor, scrie Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În septembrie, deputatul Arthur Delaporte a prezentat parchetului un raport în temeiul articolului 40, subliniind în special „moderarea insuficientă a TikTok, accesul facil al minorilor la această aplicație și algoritmul său sofisticat, care poate împinge persoanele vulnerabile spre sinucidere, prin faptul că le captivează foarte repede într-o buclă de conținut dedicat”.

Ancheta vizează, în special, infracțiunile de furnizare a unei platforme online pentru facilitarea tranzacțiilor ilicite efectuate de un grup organizat și de promovare a oricărui produs, obiect sau metodă promovată ca mijloc de a-și lua propria viață, a declarat procurorul public din Paris, Laure Beccuau, într-o declarație.