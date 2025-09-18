Doi cameramani ai unui canal de investigații din Kârgâzstan, critic cu guvernul, condamnați la cinci ani de închisoare

Un tribunal din Kârgâzstan a condamnat la cinci ani de închisoare doi cameramani ai unui canal media privat de investigații, care a devenit ținta autorităților din această țară din Asia Centrală, unde ONG-urile denunță deteriorarea libertății presei, scrie France Presse.

Conform unei decizii a unui tribunal din capitala Bișkek transmisă joi agenției AFP, cei doi cameramani arestați la sfârșitul lunii mai au fost găsiți vinovați miercuri seara de „incitare la insubordonare față de agenții statului și la revolte în masă”, conform unui articol din Codul penal utilizat în mod regulat în ultimii ani.

Două contabile ale mass-media Kloop, condamnate la cinci ani de închisoare, au văzut pedepsele lor comutate în trei ani cu suspendare.

Finanțată din fonduri private, în principal occidentale, și acoperind în special cazuri de corupție, aceste mass-media au fost interzise în 2024 pentru „criticile aspre la adresa guvernului”, dar a continuat să funcționeze.

Potrivit actului de acuzare publicat miercuri seara de Kloop, experții au estimat că se dorea discreditarea președintelui Sadyr Japarov și au constatat legături cu Bolot Temirov, jurnalist devenit dușmanul numărul unu al autorităților kirghize, în exil din 2022.

Kloop asigură că jurnaliștii nu au fost implicați în videoclipurile în cauză și că Bolot Temirov a produs singur videoclipurile.

Cameramanii condamnați, născuți în 1997 și 2002, au declarat că au semnat mărturisiri sub constrângere înainte de a retracta, potrivit unui videoclip al procesului difuzat de Kloop.

Liderul Japarov, care a ajuns la putere în urma unei revoluții în 2020, a declarat deja că acest mijloc de informare „nu aduce decât rău Kârgâzstanului”.

Kârgâzstan, aliat al Rusiei și apropiat de China, a fost mult timp cea mai democratică dintre fostele republici sovietice din Asia Centrală, o regiune dominată de regimuri considerate autoritare.

Însă ONG-urile internaționale denunță o intensificare a presiunilor asupra mass-media și societății civile din țară, lucru pe care autoritățile îl neagă.

În iunie, Reporteri fără Frontiere a denunțat în special „metodele rușinoase pe care autoritățile kârgâze le folosesc pentru a reduce la tăcere jurnaliștii de la Kloop”.