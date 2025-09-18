Directoarea executivă a New York Times avertizează că Trump desfăşoară un ghid „anti-presă”, după ce președintele american a intentat un proces prin care cere ziarului daune de 15 miliarde de dolari (Financial Times)

„Directoarea executivă a New York Times, Meredith Kopit Levien, a declarat că grupul media „nu se va lăsa intimidat” de procesul de 15 miliarde de dolari intentat de preşedintele american Donald Trump împotriva ziarului, a relatat miercuri publicația Financial Times, preluată de agenția de știri Reuters, transmite Agerpres.

Acest proces este cel mai recent din seria de atacuri în justiţie ale lui Trump asupra presei în timpul celui de-al doilea mandat, printre care un proces de defăimare de 10 miliarde de dolari împotriva Wall Street Journal în iulie.

„Procesul este nefondat din punct de vedere juridic”, a declarat Levien la o conferinţă a Financial Times, în afirmaţii despre care ziarul a scris că sunt primele făcute public pe această temă.

„Procesul nu are nicio valoare. Îi lipsesc orice pretenţii legale legitime. Cred că scopul său este de a înăbuşi jurnalismul independent, de a descuraja tipul de relatări bazate pe fapte pentru care sunt cunoscute Times şi alte instituţii de presă”, a adăugat ea.

„Există un ghid anti-presă în acest moment. New York Times nu se va lăsa intimidat de acest lucru”, a mai spus Levien.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

În procesul intentat luni, Trump a acuzat ziarul că a publicat cu rea intenţie articole şi o carte plină de „denaturări şi invenţii respingătoare despre preşedintele Trump”.

Ca răspuns la o solicitare a Reuters de a comenta cu privire la dosarul depus, ziarul a precizat marţi că procesul nu are nicio pretenţie legală legitimă şi că este o încercare de a înăbuşi şi descuraja relatările independente.