Circuitul apei în natură este din ce în ce mai perturbat şi extrem, cu repercusiuni în cascadă asupra societăţilor umane, avertizează ONU

Oscilând între inundaţii şi secetă, ciclul apei (circuitul apei în natură) este „din ce în ce mai perturbat şi extrem”, cu repercusiuni în cascadă asupra societăţilor umane, a avertizat joi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) din cadrul ONU, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

În 2024, cel mai călduros an înregistrat vreodată de meteorologi, doar o treime din bazinele hidrografice ale planetei noastre au prezentat valori „normale”, în timp ce toate regiunile glaciare ale lumii au înregistrat scăderi cauzate de topirea gheţarilor, potrivit unui raport al OMM.

În plus, bazinul amazonian şi alte regiuni din America de Sud, precum şi sudul Africii, s-au confruntat cu o secetă gravă, în timp ce condiţiile au fost mai umede decât în mod normal în alte regiuni, în special în anumite zone din Africa, Asia şi Europa Centrală.

„Resursele de apă ale planetei sunt supuse unei presiuni crescânde şi, în paralel, intensificarea fenomenelor extreme legate de apă are repercusiuni din ce în ce mai importante asupra vieţii şi mijloacelor de subzistenţă”, a declarat secretarul general al OMM, Celeste Saulo, într-un comunicat.

Este al treilea an consecutiv în care oamenii de ştiinţă au înregistrat o scădere generalizată a cantităţilor de gheaţă în toate regiunile glaciare.

„În total, s-au pierdut 450 de gigatone, echivalentul unui bloc uriaş de gheaţă de 7 km înălţime, 7 km lăţime şi 7 km lungime, sau suficientă apă pentru a umple 180 de milioane de piscine olimpice”, a precizat OMM.

Această cantitate de apă topită adaugă aproximativ 1,2 mm la nivelul global al mării într-un singur an, crescând riscul de inundaţii pentru sute de milioane de oameni care trăiesc în zonele costiere.

În 2024, zona tropicală a Africii a suferit din cauza unor precipitaţii excepţional de abundente, care au cauzat aproximativ 2.500 de decese şi au dus la strămutarea a 4 milioane de persoane.

Europa a cunoscut, la rândul ei, cele mai grave inundaţii de după anul 2013, în timp ce Asia şi regiunea pacifică s-au confruntat cu precipitaţii record şi cicloane tropicale, care au provocat peste 1.000 de morţi, potrivit OMM.

În ultimii şase ani, doar aproximativ o treime din bazinele hidrografice de pe Terra au înregistrat condiţii normale de debit în comparaţie cu media perioadei 1991-2020. Celelalte două treimi au primit prea multă sau prea puţină apă, evidenţiind „un ciclu hidrologic din ce în ce mai perturbat”.

Potrivit ONU, 3,6 miliarde de persoane au acces insuficient la apă cel puţin o lună pe an. Numărul acestor persoane afectate ar trebui să depăşească pragul de 5 miliarde până în 2050.