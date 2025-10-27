Israelul acuză ONU de doborârea unei drone de spionaj în sudul Libanului / Misiunea Organizației Națiunilor Unite a anunţat că a doborât-o pentru că a hărţuit o patrulă şi a acuzat armata israeliană că a tras către Căştile Albastre cu grenade

Armata israeliană acuză luni Forţa Interimară ONU în Liban (FINUL) de faptul că a doborât i-a doborât una dintre dronele de spionaj în sudul Libanului, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

FINUL pune în aplicare, împreună cu armata libaneză, un acord care a pus capăt la 27 noiembrie 2024, printr-un armistiţiu, unui an de confruntări armate între mişcarea islamistă libaneză proiraniană Hezbollah şi Israel şi unui Război în Liban de două luni.

Armata israeliană ocupă în continuare cinci poziţii în sudul Libanului, vecinul din nord al Israelului, şi desfăşoară cu regularitate atacuri pe teritoriul libanez, susţinând că ţinteşte Hezbollahul, în pofida acordului.

”O primă anchetă sugerează că forţele FINUL au tras în mod deliberat în dronă şi au doborât-o”, anunţă pe X un purtător de cuvânt al armatei israeliene, locotenent-colonelul Nadav Shoshani.

El anunţă deschiderea unei anchete.

El susţine că ”activitatea dronei nu reprezenta niciun pericol la adresa FINUL”.

”După distrugerea dronei, trupele israeliene au lansat o grenadă către zona în care a căzut drona”, anunţă el.

Duminică, FINUL a anunţat într-un comunicat că ”o dronă israeliană a survolat una dintre patrulele (sale) în mod agresiv”.

”Căştile Albastre au aplicat contramăsuri defensive necesare pentru a neutraliza drona”, preciza FINUL.

Misiunea ONU anunţa mai târziu că ”o dronă israeliană s-a apropiat de o patrulă a FINUL care opera în apropiere de Kfar Kila şi a lansat o grenadă”.

”Câteva momente mai târziu, un tanc israelian a tras în direcţia Căştilor Albastre”, a acuzat Misiunea ONU, fără să anunţe victime.

Armata israeliană dezminte această acuzație.

”Trebuie să subliniem că niciun tir nu a fost îndreptat împotriva forţelor FINUL”, dă asigurări Nadav Shoshani.

În septembrie, FINUL a anunţat că drone israeliene au lansat patru grenade în apropierea poziţiilor sale, în sudul Libanului.

Israelul a dat asigurări atunci că nu a existat ”niciun tir intenţionat” împotriva misiunii ONU.

Acordul încheiat de israel cu Hezbollahul, prevede ca doar armata libaneză şi FINUL să fie desfăşurate în sudul Libanului, după retragerea combatanţilor mişcării islamiste.