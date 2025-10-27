Ministerul de Externe, reacție la planul de desființare a 16 licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina: „Nu este o decizie” finală. Dialogul cu Kievul continuă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reacționează după informațiile potrivit cărora numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, ar urma să fie desființate începând cu 1 septembrie 2027, în urma reformei educaționale „Noua Școală Ucraineană”, scrie Edupedu.ro.

Instituția precizează că lista transmisă de autoritățile din Cernăuți este una provizorie, nu o decizie finală, și că partea română a transmis deja „pe canale diplomatice” nemulțumirea față de modul în care aceasta nu reflectă solicitările comunității românești.

MAE subliniază că România consideră prioritar accesul la educație în limba română și în afara granițelor țării și că urmărește îndeaproape procesul de implementare a reformei educaționale din Ucraina.

Comunicatul integral al MAE:

„Ministerul Afacerilor Externe susține ca prioritar accesul la limba română şi în afara granițelor României şi acordă atenție specială procesului de implementare a reformei educaționale din Ucraina („Noua Școală Ucraineană”), aflat în curs, inclusiv din perspectiva implicațiilor pentru asigurarea dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române.

Anunțul privind liste de lucru propuse de autoritățile din Cernăuți în cadrul reformei instituțiilor de educație este un document de etapă, nu o decizie. Chiar şi în această etapă intermediară am semnalat ferm că nu răspunde aşteptărilor comunității şi nici principiilor discutate bilateral la nivel guvernamental privind instituirea unor derogări de la criteriile generale stabilite pentru desemnarea liceelor academice, în vederea protejării intereselor educaționale ale minorității românești.

Dialogul cu partea ucraineană pe această temă continuă. Partea română a transmis imediat pe canale diplomatice că această listă orientativă a liceelor academice din regiunea Cernăuți nu reflectă solicitările legitime formulate de reprezentanții minorității românești și a fost transmisă solicitarea de identificare a unor soluții care să nu afecteze negativ exercițiul dreptului la educație al etnicilor români care doresc să studieze în limba maternă. (…)”