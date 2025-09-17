AUR depune moţiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, şi cere impunerea unui calendar pentru finalizarea hidrocentralelor şi obligarea guvernului să reia de urgenţă lucrările

AUR a anunţat miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, că depune o moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlu ”Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor, începute înainte de 1989”. În moţiune, parlamentarii AUR cer impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor şi obligarea guvernului să reia de urgenţă lucrările, aşa cum s-a angajat în faţa cetăţenilor, transmite News.ro.

Anunţul a fost făcut în plenul Camerei Deputaţilor de deputatul Valeriu Munteanu.

”AUR anunţă că depune o moţiune simplă cu titlu ”Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor, începute înainte de 1989”. România a devenit în 2025 net importatoare de energie electrică, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh doar în primul semestru şi cu unele dintre cele mai mari preţuri SPOT din Uniunea Europeană. Această vulnerabilitate afectează direct facturile cetăţenilor şi competitivitatea economică, iar creşterea TVA-ului de la 19% la 21% în august nu a făcut decât să adâncească problemele”, a spus parlamentarul de la tribună.

Munteanu a mai afirmat că, în acelaşi timp, finalizarea hidrocentralelor, începute înainte de 1989, lucrări deja realizate în proporţie de peste 75% şi declarate prin Ordonanţa de Urgenţă 175/2022 drept de interes public major, este blocată de Ministerul Mediului, care tergiversează avize şi transmite mesaje publice descurajatoare.

”Declaraţiile recente ale Ministrului Mediului, reprezentanta USR, doamna Diana Buzoianu, potrivit cărora cele patru hidrocentrale din perioada comunistă pot fi înlocuite cu parcuri fotovoltaice de opt ori mai ieftine, ignoră rolul hidroenergiei în securitatea energetică şi care oferă echilibru, durată de viaţă, rezilienţă la condiţii meteo, protecţie împotriva inundaţiilor, lucruri pe care panourile fotovoltaice, oricât de moderne, nu le pot oferi. Prin această moţiune simplă, parlamentarii AUR cer impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor şi obligarea guvernului să reia de urgenţă lucrările, aşa cum s-a angajat în faţa cetăţenilor”, a mai spus deputatul AUR.