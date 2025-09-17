Sorana Cîrstea debutează cu victorie la Korea Open și o va înfrunta pe Iga Swiatek, locul doi mondial, în următorul tur
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (locul 66 WTA) a debutat cu o victorie miercuri la Korea Open și s-a calificat în următorul tur, acolo unde o va întâlni pe poloneza Iga Swiatek (locul 2 WTA), care este și favorita principală a turneului.
Sorana Cîrstea a învins-o pe sportiva rusă Anastasia Zaharova (locul 79 WTA) în primul tur la turneul din Seul, scor 6-3, 6-1, după o oră și 5 minute de joc.
Românca va primi 15.700 de dolari și 60 de puncte pentru calificarea în optimi.
Este a doua oară în mai puțin de o lună când cele două sportive se întâlnesc. Precedentul duel le-a surprins în semifinale la Cleveland, acolo unde tot Sorana a ieșit învingătoare (6-1, 7-5), urmând ca mai apoi să câștige turneul.
Tot astăzi joacă și Jaqueline Cristian (locul 41 WTA), într-un duel fără precedent cu Emma Răducanu (locul 33 WTA), cap de serie numărul 8.
