AUR, plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului și AEP, pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei

Formațiunea extremistă AUR anunță că a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și AEP, pentru „abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale”, privind alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Au blocat intenționat organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși mandatul lui Nicușor Dan a încetat pe 26 mai 2025, iar termenul legal a expirat pe data de 3 septembrie”, transmite AUR.

Denunțul a fost transmis electronic, întrucât, prin decizia Adunării Generale a Procurorilor, relațiile cu publicul și audiențele sunt suspendate, iar toate sesizările se înregistrează exclusiv online.

„Într-un stat democratic, dreptul românilor de a-și alege primarul nu poate fi ignorat sau amânat. Vom merge până la capăt. Legea trebuie respectată!”, transmite AUR.