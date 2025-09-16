Un cuplu a renunțat la București pentru liniștea unui sat din Sibiu, unde renovează o casă din anul 1940 / ”Am trecut de la o garsonieră de 20 de metri pătrați, la o curte de 2.000”

După ce au locuit opt ani în București, Andreea și Emanuel Gurău, au decis că este momentul să facă o schimbare. Au ales să dea viața la oraș pe viața la sat și au cumpărat astfel o proprietate din anul 1940, în inima Transilvaniei, la poalele munților Făgăraș, în satul Nou Român din județul Sibiu. Au început să o restaureze în pandemie, în urmă cu cinci ani, iar lucrările la ea continuă și în prezent, scrie Turnul Sfatului.

Povestea lor a fost publicată inițial în Rubrica „De la sat la oraș” a lovedeco.ro, iar Turnul Sfatului a luat legătura cu cei doi.

„Eu am 32 de ani, iar soțul are are 31. Noi suntem din Ialomița, Țăndărei și ne știm din liceu. Ulterior, eu am plecat la București pentru facultate, iar soțul meu m-a urmat. Ideea noastră s-a concretizat în urmă cu cinci ani, în pandemie. Am stat în București aproximativ opt ani, unde ne-am cumpărat o garsonieră. Pentru noi a fost ce aveam nevoie la momentul respectiv, deși era destul de mică. Acum, am trecut de la 20 de metri pătrați, la o curte de 2.000 de metri pătrați și este minunat”, a povestit Andreea pentru Turnul Sfatului.

Casa cumpărată de cei doi este din 1940 și are o suprafață utilizabilă de 200 de metri pătrați. Emanuel lucrează în domeniul construcțiilor, iar acest lucru a ajutat foarte mult la renovarea ei. La interior, aceasta are trei dormitoare decomandate, o baie și bucătărie.

„Avem beci pe toată suprafața casei, iar pe câteva trepte urcăm la parter, pe o verandă din care vedem munții Făgăraș și mașinile care urcă și coboară pe Transfăgărășan. Avem trei camere decomandate, ne-am făcut baia într-o fostă cămară, într-un dormitor mai mic am făcut bucătăria, iar la intrare vrem să fie livingul”, a detaliat aceasta.

Cuceriți de împrejurimile Sibiului și bucuroși de oportunitatea de a cumpăra o casă aici, cei doi și-au vândut garsoniera din București și au început un drum nou, despre care spun că a fost cea mai bună alegere.