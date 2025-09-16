Dominic Fritz: Termenul de 90 de zile pentru organizarea alegerilor la Bucureşti a fost depăşit

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a atras atenţia, marţi, că termenul pentru organizarea alegerilor parţiale a fost depăşit, în condiţiile în care au trecut peste o sută de zile de la vacantarea postului de primar general al Capitalei, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Înainte să vorbim de candidat, trebuie să vorbim despre alegerile în sine, despre o dată pentru alegeri. Şi, din păcate, PSD nu vrea nici măcar să facem alegeri. Şi asta e partea scandaloasă a acestei situaţii. (…) Legea spune că în 90 de zile după vacantarea postului trebuie să se organizeze alegeri. Guvernul, pentru că şi în trecut, cel puţin în ultimii trei ani, a refuzat să organizeze alegeri parţiale, a pierdut în instanţă de fiecare dată când a fost dat în judecată”, a afirmat el, pentru RFI.

Potrivit liderului USR, în privinţa organizării alegerilor parţiale nu trebuie să aibă loc „târguieli” şi nu trebuie făcute demersuri pentru a se ajunge la un consens, deoarece este necesară aplicarea legii.

„Este absolut o urgenţă să organizăm aceste alegeri, tocmai pentru că am trecut prin nişte traume împreună. Tocmai pentru că am văzut unde ajungem dacă regulile de bază ale democraţiei sunt văzute ca un joc politic. Tocmai pentru că nu mai putem să dăm impresia oamenilor că cei care sunt la putere decid în funcţie de interesele lor particulare”, a explicat el.

Dominic Fritz şi-a exprimat convingerea că o candidatură a lui Cătălin Drulă, susţinută de USR şi PNL, ar fi „benefică” pentru Bucureşti. El a subliniat că în acordul coaliţiei nu există nicio prevedere legată de candidaturile pentru alegeri locale.

El s-a arătat încrezător că USR poate ajunge la un acord cu PNL în privinţa unui candidat unic.

„Nu cred că aţi mai văzut o negociere unde, la nivel declarativ, toţi s-au înţeles înainte să înceapă negocierea. Atunci când vom avea o dată a alegerilor, vom intra, cu siguranţă, în discuţii mai apăsate. Nu sunt complet pesimist că nu am putea găsi o soluţie prin care să candidăm împreună. (…) Trebuie să vedem care este un plan mai mare, politic, pentru Bucureşti. Unde avem puncte comune, cu ce pachet de oameni, de idei putem să venim în faţa bucureştenilor. Eu, de exemplu, cred că dacă acum ar candida domnul Ciucu ar trebui să facem din nou alegeri în 90 de zile şi la Sectorul 6 şi s-ar repeta la o scară mai mică toată această zbatere”, a transmis preşedintele USR.

Fritz a pledat pentru alegeri locale în două tururi, menţionând că acest lucru ar fi benefic pentru democraţie şi ar reduce presiunea asupra partidelor de a forma alianţe înainte să decidă cetăţenii.