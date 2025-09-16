Ungaria interzice preluarea de către o firmă străină a unui producător de lactate pe motiv că există riscuri legate de securitatea aprovizionării

Guvernul Ungariei a interzis preluarea de către o firmă străină a companiei de lactate Alfoldi Tej Kft, citând temeri legate de aprovizionare şi interesele naţionale, a anunţat marţi Ministerul Economiei, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Instituţia a informat că un investitor străin, al cărui nume nu a fost dat publicităţii, a căutat să achiziţioneze toate acţiunile producătorului de lactate, care, conform Guvernului, este responsabil pentru aproape o cincime din achiziţiile de lapte crud din Ungaria.

Guvernul premierului Viktor Orban, care şi-a extins opoziţia faţă de preluarea companiilor cheie de către firme străine, a precizat, fără a da detalii, că o eventuală achiziţionare a Alfoldi Tej de către un investitor străin ar însemna că laptele crud ar putea fi exportat iar produsele lactate fabricate în afara ţării ar fi achiziţionate la preţuri mai ridicate decât înainte.

„În urma cotei semnificative de piaţă, o achiziţie străină ar provoca perturbări substanţiale pe piaţă în domeniul achiziţiei şi producţiei interne de lapte, precum şi riscuri ridicate în privinţa securităţii aprovizionării”, susţine Ministerul Economiei.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene nu a dorit să comenteze decizia.

Oficialii Alfoldi Tej Kft nu au răspuns solicitărilor de a face comentarii.

În iunie, Executivul a modificat legislaţia privind investiţiile străine din Ungaria, acordând autorităţilor drept de preemţiune pentru tranzacţiile din interior de pe segmentul fuziuni şi achiziţii (M&A), ceea ce-i oferă posibilitatea de a achiziţiona participaţii în companii care sunt vizate iniţial de investitori străini.

Înfiinţată în 2003, Alfoldi Tej Kft este deţinută de un grup de investitori ungari, are peste 700 de angajaţi şi procesează 270 milioane litri de lapte pe an.