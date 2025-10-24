Ungaria încearcă să ocolească sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse

Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a „ocoli” sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a declarat vineri premierul Viktor Orban într-un interviu la postul public de radio Kossuth, preluat de agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Şeful guvernului de la Budapesta a adăugat că a discutat subiectul cu compania ungară MOL din sectorul petrolului şi gazelor.

Miercuri, guvernul american a sancţionat pentru prima oară Rusia în al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, vizând marile companii Lukoil şi Rosneft.