G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ungaria încearcă să ocolească sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse

drapel ungaria
Sursa foto: Pixabay

Ungaria încearcă să ocolească sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse

Articole24 Oct • 506 vizualizări 1 comentariu

Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a „ocoli” sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a declarat vineri premierul Viktor Orban într-un interviu la postul public de radio Kossuth, preluat de agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Şeful guvernului de la Budapesta a adăugat că a discutat subiectul cu compania ungară MOL din sectorul petrolului şi gazelor.

Miercuri, guvernul american a sancţionat pentru prima oară Rusia în al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, vizând marile companii Lukoil şi Rosneft.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Prețul petrolului a crescut cu peste 5% după ce Statele Unite au sancționat companiile rusești Rosneft și Lukoil

Articole23 Oct • 736 vizualizări
0 comentarii

Noi dezvăluiri în cazul mitropolitului rus Hilarion, mâna dreaptă a patriarhului Kiril, exilat în Ungaria după ce a fost acuzat de abuz sexual / Genți cu bani și întâlniri cu politicieni influenți, inclusiv cu Viktor Orban

Articole23 Oct • 1.146 vizualizări
0 comentarii

Budapesta consideră gravă ieșirea ministrului polonez de Externe / Sikorski speră că ucrainenii vor arunca în aer conducta de petrol care aprovizionează Ungaria

Articole23 Oct • 850 vizualizări
1 comentariu

1 comentariu

  1. Ungaria ca Ungaria dar ce face ROMÂNIA? Noi avem Lukoil! Lukoil trimite profiturile in RUSIA care achiziționează DRONE cu care atacă RUSIA ROMÂNIA!
    Acum SUA ne obligă să fim logici, vom fi oare?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.