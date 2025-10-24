Procurorii americani susţin că directorul executiv al unui contractor guvernamental a vândut secrete Rusiei

Procurorii americani au acuzat un fost director executiv al unui contractor guvernamental care furnizează instrumente de informaţii cibernetice agenţiilor federale că a vândut secrete comerciale unui cumpărător din Rusia pentru 1,3 milioane de dolari, relatează agenția de știri Reuters.

Într-un document depus la Tribunalul Districtual din Washington, din 14 octombrie, procurorii au declarat că Peter Williams a furat opt secrete comerciale de la două companii nenumite, din aprilie 2022 până în iunie 2025, cu intenţia de a vinde aceste secrete unui cumpărător cu sediul în Rusia.

Documentul nu identifică unde a lucrat Williams sau companiile ale căror secrete comerciale ar fi fost furate, transmite Agerpres.

Însă Williams este înscris în registrele comerciale britanice ca director general al L3Harris Trenchant din octombrie 2024 până la demisia sa din 21 august.

Compania dezvoltă instrumente de hacking care susţin operaţiunile de securitate naţională şi afirmă că are contracte cu guvernul SUA. Este o filială a contractorului de apărare L3Harris, care a refuzat să comenteze.

Perspectiva ca Rusia să obţină informaţii despre instrumentele de hacking utilizate de serviciile de informaţii din SUA şi din alte ţări ridică întrebări mai ample cu privire la potenţialele atacuri asupra sistemelor federale şi la oportunităţile pentru adversari de a-şi consolida apărarea.

O sursă familiarizată cu problema a declarat că persoana din documentele britanice este Peter Williams, menţionat în documentul din 14 octombrie.

Procurorii federali au susţinut că Williams a câştigat 1,3 milioane de dolari din vânzarea secretelor şi solicită confiscarea unei case din Washington, D.C., şi a unor articole de lux, inclusiv ceasuri şi bijuterii, conform documentului depus la instanţă. TechCrunch, care a relatat anterior despre caz, a transmis marţi că L3Harris Trenchant investighează o scurgere de instrumente de hacking.

Reuters nu l-a putut localiza pe Williams, care este identificat în înregistrările din Regatul Unit ca cetăţean australian, iar în documentul depus la instanţă, ca rezident american. Avocaţii enumeraţi ca reprezentându-l pe Williams nu au răspuns solicitărilor de comentarii joi.

O audiere pentru punerea sub acuzare şi susţinerea pledoariei au fost stabilite pentru 29 octombrie.