BERD acordă un împrumut de 30 milioane de euro pentru reabilitarea urbană a municipiului Timişoara

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat vineri acordarea unui împrumut de 30 de milioane de euro municipiului Timişoara pentru a cofinanţa, alături de Uniunea Europeană, investiţii prioritare în reţeaua de încălzire în sistem centralizat şi în regenerarea urbană, informează un comunicat de presă al instituţiei financiare, transmite Agerpres.

Finanţarea BERD, împreună cu contribuţia de 63,5 milioane de euro din partea UE, va fi utilizată în două componente de investiţii. Prima componentă constă în reabilitarea şi modernizarea reţelei de încălzire centralizată a oraşului, incluzând: înlocuirea a 27 km de conducte vechi, precum şi implementarea unui sistem automatizat de monitorizare. Toate acestea vor creşte eficienţa sistemului de încălzire, pregătind totodată infrastructura pentru integrarea viitoare a surselor de energie regenerabilă şi a căldurii reziduale.

Componenta a doua a proiectului vizează regenerarea urbană a Pieţei Traian, prin modernizarea infrastructurii, a transportului public şi a spaţiilor verzi, cu accent pe tehnologii inteligente şi sustenabilitate.

„Creditul pe care îl contractăm este unul foarte avantajos şi are un scop clar: finanţarea a două proiecte majore de dezvoltare pentru Timişoara – regenerarea urbană a zonei Traian şi modernizarea sistemului de termoficare. Pentru aceste proiecte avem deja asigurate peste 60 de milioane de euro din fonduri europene. Sunt investiţii care transformă Timişoara, care fac ca oraşul să fie mai modern, mai funcţional”, a declarat primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Timişoara s-a alăturat în 2021 programului BERD pentru Oraşe Verzi, program dedicat sustenabilităţii urbane, ocazie cu care BERD a acordat o finanţare de 20,3 milioane de euro pentru modernizarea transportului public, cofinanţat de Uniunea Europeană.

BERD este o instituţie financiară internaţională care promovează dezvoltarea sectorului privat şi a iniţiativelor antreprenoriale în 36 de ţări de pe trei continente. Acţionariatul băncii este compus din 73 de ţări, UE şi BEI. Investiţiile BERD au ca scop transformarea economiilor din regiunile de operare, astfel încât acestea să devină competitive, incluzive, bine guvernate, verzi, reziliente şi integrate.

BERD este un investitor instituţional de top în România, alocând până acum aproape 12 miliarde de euro în 569 de proiecte.