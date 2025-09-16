Premierul Ilie Bolojan a avut discuţii cu o delegaţie a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare despre proiectele de investiţii aflate în derulare şi iniţiativele prioritare viitoare

Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit, marţi, la Palatul Victoria, o delegaţie a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală şi de Sud-Est, aflată în vizită oficială în România unde s-a discutat despre progresul operaţiunilor BERD în România, prezentarea priorităţilor strategice şi identificarea de noi oportunităţi de cooperare. O discuţie a vizat Portul Giurgiuleşti din Republica Moldova, aflat într-un proces de achiziţie internaţională iniţiat de BERD, partea română exprimând interesul pentru implicarea în acest demers, în coordonare cu Republica Moldova, cu obiectivul comun de a sprijini dezvoltarea regională şi conectivitatea pe Dunăre şi la Marea Neagră, transmite News.ro.

”Obiectivul vizitei a fost discutarea progresului operaţiunilor BERD în România, prezentarea priorităţilor strategice şi identificarea de noi oportunităţi de cooperare. Au fost discutate proiectele de investiţii aflate în derulare şi iniţiativele prioritare viitoare, sprijinul BERD pentru infrastructura municipală şi pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene, precum şi schimbul de bune practici privind parteneriatele public-private şi eficientizarea activităţii companiilor de stat”, arată guvernul într-un comunicat.

Potrivit Executivului, aceste iniţiative urmăresc o gestionare mai bună a resurselor financiare, susţinerea creşterii economice durabile şi implementarea eficientă a proiectelor, în beneficiul comunităţilor locale şi al economiei naţionale. Un alt subiect abordat a vizat Portul Giurgiuleşti din Republica Moldova, aflat într-un proces de achiziţie internaţională iniţiat de BERD. ”Partea română a exprimat interesul pentru implicarea în acest demers, în coordonare cu Republica Moldova, cu obiectivul comun de a sprijini dezvoltarea regională şi conectivitatea pe Dunăre şi la Marea Neagră”, se menţionează în comunicat.

Prim-ministrul a salutat implicarea BERD în România de până acum şi recentele investiţii aprobate, printre care programul de eficienţă energetică a clădirilor publice din Braşov, modernizarea sistemului de termoficare şi regenerarea urbană din Timişoara şi sprijinul pentru dezvoltarea energiei regenerabile prin proiecte fotovoltaice în judeţele Dolj şi Olt. La întrevedere au mai participat, din partea Guvernului României, Mihai Jurca, Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, şi Ciprian-Constantin Şerban, Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.